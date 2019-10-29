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29.10.2019
Российская газета

Срывает сроки: в США начали сомневаться в новейшем бомбардировщике B-21

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Источник изображения: U.S. Air Force

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны США Фрэнк Кендалл, который ранее занимал пост заместителя министра обороны по вопросам закупок, технологий и логистики выразил серьезные сомнения в отношении сроков реализации программы по созданию бомбардировщика нового поколения B-21 Raider. Об этом сообщает Military Watch Magazine. ВВС США составили очень амбициозный график, в рамках которого первые полет новинки запланирован на 2021 год, а принятие на вооружение - на середину 2020-х.

Новый бомбардировщик должен заменить уже привычные B-2 и B-1B. Всего планируется приобрести не менее 200 самолетов, что позволит ВВС США значительно расширить свой парк бомбардировщиков. Новый самолет должен превзойти B-2 не только по скрытности и живучести, но и по простоте обслуживания. Ожидается, что это поможет увеличить число боевых вылетов.

"Я буду поражен, если им удастся получить изделие в срок и по указанной цене", - заявил в беседе с Aviation Week Кендалл, отвечавший, в том числе, и за программу B-21.

Между тем командование ВВС США продолжает настаивать на том, что программа B-21 идет по плану. Замечания Уолдена являются одним из первых признаков того, что разработка может затянуться, что, в свою очередь, может привести к увеличению затрат, пишет The Drive.

Кроме того, проектирование и строительство любого современного самолета-невидимки - крайне сложный процесс. В прошлом году представитель Роб Уиттман, член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, сообщил о проблемах с воздухозаборными и выхлопными системами нового самолета.

В июле 2019 года появилась информация, что ВВС США приступили к созданию первого прототипа B-21. Конструкция и возможности самолета, несмотря на это, остаются загадкой.

Сообщалось, что B-21 разрабатывается с учетом возможностей российских, северокорейских и китайских средств ПВО. Параллельно ведется разработка истребителя шестого поколения-истребителя, который будет предназначен для сопровождения B-21. Также рассматривается вариант вооружения бомбардировщика ракетами "воздух-воздух".

Учитывая значительные задержки и перерасход средств в других недавних программах, таких как F-22 и F-35, есть все основания полагать, что B-21 тоже задержится. При этом разработка бомбардировщиков нового поколения ведется также в России и Китае. Китайский H-20, как ожидается, поступит на вооружение в начале 2020-х годов, чем значительно опередит американского конкурента.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-22
F-35
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