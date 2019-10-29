"Иркут" создаст отдельный филиал "Региональные самолеты"

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" на заседании в понедельник принял решение о создании двух филиалов - "Региональные самолеты" и "Центр комплексирования", сообщила компания.

Адрес филиала "Региональные самолеты" совпадает с адресом АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в Москве - ул. Ленинская слобода, д.26. Адрес "Центр комплексирования" совпадает с местом нахождения ООО "ОАК-Центр комплексирования" - Москва, Авиационный переулок, д.5. Все три компании входят в ПАО "ОАК".

Других подробностей в сообщении не приводится.

В июле акционеры "Иркута" утвердили реорганизацию компании в форме присоединения к ней других гражданских "дочек" ОАК - ГСС и "ОАК-Центр комплексирования", а также АО "Новые гражданские технологии". До этого совет директоров ОАК принял решение о формировании на базе "Иркута" дивизиона гражданской авиации холдинга. Завершить корпоративные процедуры для создания дивизиона планировалось до 2020 года.