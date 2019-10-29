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29.10.2019
Интерфакс-АВН

"Иркут" создаст отдельный филиал "Региональные самолеты"

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Изготовление фюзеляжей среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 26.02.2019
Изготовление фюзеляжей среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 26.02.2019.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" на заседании в понедельник принял решение о создании двух филиалов - "Региональные самолеты" и "Центр комплексирования", сообщила компания.

Адрес филиала "Региональные самолеты" совпадает с адресом АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в Москве - ул. Ленинская слобода, д.26. Адрес "Центр комплексирования" совпадает с местом нахождения ООО "ОАК-Центр комплексирования" - Москва, Авиационный переулок, д.5. Все три компании входят в ПАО "ОАК".

Других подробностей в сообщении не приводится.

В июле акционеры "Иркута" утвердили реорганизацию компании в форме присоединения к ней других гражданских "дочек" ОАК - ГСС и "ОАК-Центр комплексирования", а также АО "Новые гражданские технологии". До этого совет директоров ОАК принял решение о формировании на базе "Иркута" дивизиона гражданской авиации холдинга. Завершить корпоративные процедуры для создания дивизиона планировалось до 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГСС
ИРКУТ НПК
ОАК
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
29.10.2019 08:06
Одни оргдвижения или дезорг ,вся другая движуха,касающаяся научно-технического прогресса- это раз в год,причём шатко-валко!
+1
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