Американцы покупают "боевые кукурузники"
Американские ВВС решили вооружиться турбовинтовыми боевыми самолётами. Вчера, 27 октября, ВВС США опубликовали окончательный запрос предложений (RFI) на закупку лёгких штурмовиков Textron Aviation AT-6 и Sierra Nevada /Embraer A-29.
Программа Light Attack, также известная как OA-X, подходит к своему завершению. Если изначально в Минобороны США рассчитывали получить дешёвую авиацию для собственных ВВС, то сейчас программа рассчитана на поддержку союзных сил. "Мы считаем, что лёгкий штурмовик может помочь нашим союзникам и партнёрам в борьбе с экстремизмом и проведении операций в их границах", — заявил генерал Дэвид Гольдфейн, начальник штаба ВВС США.
Лёгкие штурмовики Embraer A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine
Источник изображения: defensenews.com
Embraer A-29 (Super Tucano) — лёгкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer (первый прототип поднялся в воздух в 1999 году). Изначально Super Tucano проектировался как учебный самолёт, но впоследствии был доработан и стал боевым.
Лёгкий штурмовик Embraer A-29 Super Tucano
Источник изображения: embraer.com
AT-6 Wolverine является продолжением линейки лёгких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан американской компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) на базе учебно-тренировочного самолёта Texan II.
Лёгкий штурмовик AT-6 Wolverine
Источник изображения: businessinsider.com
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Если изначально в Минобороны США рассчитывали получить дешёвую авиацию для собственных ВВС, то сейчас программа рассчитана на поддержку союзных сил
Вот так самая богатая страна мира поддерживает своих партнёров,
а "сверх богатая" Россия раздаёт невозвратные кредиты под СУ-30СМ, которых у самой чуть больше сотни, а в морской авиации по пальцам пересчитать можно...
Когда же бог избавит страну от дураков....
Вот так самая богатая страна мира поддерживает своих партнёровА ничего, что США ежегодно дарит Израилю несколько миллиардов долларов? Дарили и Египту. Недавно дарили Украине сотни миллионов. Курдам что-то перепало, для афганского правительства даже у нас закупали вертолёты, помимо того, что и своего оружия много дарили.
а "сверх богатая" Россия раздаёт невозвратные кредиты под СУ-30СМС чего такая уверенность? Лишь потому, что какие-то долги кому-то списали? Так и США много кому списывали. Но и платили тоже много по долгам.
А ничего, что США ежегодно дарит Израилю несколько миллиардов долларов?
Так Израиль отрабатывает сполна полученные деньги, позиция США для них закон,
а наши "партнёры" даже Крым признать не хотят, не говоря про поддержку на Донбасе, им только ДАЙ, другого слова не знают...
Много Армения вернула России Кредитов?