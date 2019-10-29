Американцы покупают "боевые кукурузники"

Американские ВВС решили вооружиться турбовинтовыми боевыми самолётами. Вчера, 27 октября, ВВС США опубликовали окончательный запрос предложений (RFI) на закупку лёгких штурмовиков Textron Aviation AT-6 и Sierra Nevada /Embraer A-29.

Программа Light Attack, также известная как OA-X, подходит к своему завершению. Если изначально в Минобороны США рассчитывали получить дешёвую авиацию для собственных ВВС, то сейчас программа рассчитана на поддержку союзных сил. "Мы считаем, что лёгкий штурмовик может помочь нашим союзникам и партнёрам в борьбе с экстремизмом и проведении операций в их границах", — заявил генерал Дэвид Гольдфейн, начальник штаба ВВС США.

Лёгкие штурмовики Embraer A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine Источник изображения: defensenews.com

Embraer A-29 (Super Tucano) — лёгкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer (первый прототип поднялся в воздух в 1999 году). Изначально Super Tucano проектировался как учебный самолёт, но впоследствии был доработан и стал боевым.

Лёгкий штурмовик Embraer A-29 Super Tucano Источник изображения: embraer.com

AT-6 Wolverine является продолжением линейки лёгких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан американской компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) на базе учебно-тренировочного самолёта Texan II.