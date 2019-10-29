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29.10.2019
WarSpot

Американцы покупают "боевые кукурузники"

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Источник изображения: warspot.ru

Американские ВВС решили вооружиться турбовинтовыми боевыми самолётами. Вчера, 27 октября, ВВС США опубликовали окончательный запрос предложений (RFI) на закупку лёгких штурмовиков Textron Aviation AT-6 и Sierra Nevada /Embraer A-29.

Программа Light Attack, также известная как OA-X, подходит к своему завершению. Если изначально в Минобороны США рассчитывали получить дешёвую авиацию для собственных ВВС, то сейчас программа рассчитана на поддержку союзных сил. "Мы считаем, что лёгкий штурмовик может помочь нашим союзникам и партнёрам в борьбе с экстремизмом и проведении операций в их границах", — заявил генерал Дэвид Гольдфейн, начальник штаба ВВС США.

Лёгкие штурмовики Embraer A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine

Источник изображения: defensenews.com

Embraer A-29 (Super Tucano) — лёгкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer (первый прототип поднялся в воздух в 1999 году). Изначально Super Tucano проектировался как учебный самолёт, но впоследствии был доработан и стал боевым.

Лёгкий штурмовик Embraer A-29 Super Tucano

Источник изображения: embraer.com

AT-6 Wolverine является продолжением линейки лёгких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан американской компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) на базе учебно-тренировочного самолёта Texan II.

Лёгкий штурмовик AT-6 Wolverine

Источник изображения: businessinsider.com

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Страны
Бразилия
США
Продукция
EMB-314
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Embraer
Textron
Проекты
Военные учения
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4 комментария
№1
29.10.2019 09:04
Цитата, q
Если изначально в Минобороны США рассчитывали получить дешёвую авиацию для собственных ВВС, то сейчас программа рассчитана на поддержку союзных сил

Вот так самая богатая страна мира поддерживает своих партнёров,
а "сверх богатая" Россия раздаёт невозвратные кредиты под СУ-30СМ, которых у самой чуть больше сотни, а в морской авиации по пальцам пересчитать можно...

Когда же бог избавит страну от дураков....
-1
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№2
29.10.2019 13:31
Или я в тренде или что))) Современные дальние бомбы на деревянные носители из 40-х. Стая таких дронов, а что это, если конкретнее чем ютуб или саудовский порт? или положим НЕдронов но тех самых нсоителей полутонок тока слишком очень дешёвых для  ПВО и ВВС на средней дальности применения средств поражения. Откуда опять вылазит моё старое требование кМО что танку с РЛС и систему передаци ЦУ от КП на машину и прочие, положено иметь свою 23мм столь же нужную как и 125. Это я писал официально ещё когда вместо арматыпиалигармата но это не точно. В аватарке блога есть скан одного из ответов.... (привет психам-!)
-2
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№3
29.10.2019 15:21
Цитата, штурм сообщ. №1
Вот так самая богатая страна мира поддерживает своих партнёров
А ничего, что США ежегодно дарит Израилю несколько миллиардов долларов? Дарили и Египту. Недавно дарили Украине сотни миллионов. Курдам что-то перепало, для афганского правительства даже у нас закупали вертолёты, помимо того, что и своего оружия много дарили.

Цитата, штурм сообщ. №1
а "сверх богатая" Россия раздаёт невозвратные кредиты под СУ-30СМ
С чего такая уверенность? Лишь потому, что какие-то долги кому-то списали? Так и США много кому списывали. Но и платили тоже много по долгам.
-1
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№4
29.10.2019 15:32
Цитата, Враг сообщ. №3
А ничего, что США ежегодно дарит Израилю несколько миллиардов долларов?

Так Израиль отрабатывает сполна полученные деньги, позиция США для них закон,
а наши "партнёры" даже Крым признать не хотят, не говоря про поддержку на Донбасе, им только ДАЙ, другого слова не знают...
Много Армения вернула России Кредитов?
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