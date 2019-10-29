Порвать все договоры: Трамп закроет небо для России

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), пишут американские СМИ. По данным источников, окончательное решение еще не принято. "Газета.Ru" разбиралась, почему Вашингтон хочет закрыть небо над Штатами.

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает шаги, чтобы расторгнуть Договор по открытому небу (ДОН) от 1992 года, который почти три десятилетия помогал снизить риск войны между Россией и странами Запада, пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.

По документу стороны могли проводить разведывательные полеты над территориями друг друга. Теперь же намерения главы Белого дома, видимо,

ознаменуют собой еще один шаг к демонтажу системы контроля над вооружениями после окончания "холодной войны", которая уже пострадала от прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности и неопределенной судьбы, ожидающей Договор по стратегическим наступательным вооружениям между США и России, срок действия которого истекает в 2021 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможном выходе Вашингтона из ДОН, заявил, что "это будет печально".

Белый дом при этом пока не будет отвечать на вопросы о решении выйти из договора по открытому небу. Один из сотрудников администрации Трампа отметил, что на данном этапе обсуждения продолжаются. "С этим президентом все возможно", - сказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Союзные Соединенным Штатам государства, включая Украину, настаивают на сохранении Договора, который был разработан для того, чтобы повысить уверенность, что его участники не планируют акт агрессии друг против друга. Партнеры США утверждают, что любые споры по поводу соблюдения Россией Договора должны решаться путем переговоров.

"Договор по открытому небу является одним из основных международных договоров в области европейской безопасности и контроля над вооружениями, - говорится в заявлении МИД Украины. - Украина заинтересована в сохранении и реализации этого договора".

Критики ДОН в администрации Трампа утверждают, что Россия вмешивалась в американские наблюдательные полеты, используя свои миссии для сбора разведывательных данных в США.

По словам других должностных лиц американской администрации, Москва якобы не позволила США и Канаде выполнить полет в районе военных учений в центральной части России 20 сентября.

Согласно отчету США, российские официальные лица заявили, что воздушное пространство в этот день было закрыто из-за учений и поездок важных российских правительственных чиновников в этом районе. Представители США, в свою очередь, сообщают, что Вашингтон пытался скорректировать свой план полета.

"Мы в полном объеме выполняли и продолжаем выполняем свои обязательства по Договору об открытом небе в отличие от России", - указал представитель администрации Дональда Трампа. При этом он отказался обсуждать возможное будущее ДОН.

Российское посольство в США не ответило на запрос с просьбой о соответствующих комментариях, но ранее российские официальные лица подчеркнули, что полностью соблюдают договор, и обвинили США, что они поставили под угрозу это соглашение, пишет WSJ.

Истоки Договора об открытом небе можно проследить, начиная с 1955 года, когда президент Дуайт Эйзенхауэр предложил обеим сторонам проводить миссии по наблюдению за территориями друг друга. Эта идея в те времена не привела к достижению каких-либо договоренностей.

Когда "холодная война" подошла к концу, администрация президента США Джорджа Буша заключила Договор об открытом небе между бывшими противниками. 34 страны присоединились к соглашению, в том числе США, Канада, страны Европы, Россия и Украина.

В мае 2018 года тогдашний министр обороны Джим Мэттис написал конгрессу США, что "в интересах нашей страны" оставаться в рамках Договора об открытом небе, несмотря на предполагаемые нарушения со стороны России.

В декабре 2018 года США осуществили полет в рамках ДОН над восточной Украиной вскоре после инцидента в Черном море, связанного с попыткой украинских судов пройти через Керченский пролив без согласования с Москвой.

Согласно заявлению Пентагона, этот полет был запрошен Украиной. На борту самолета находились украинские, британские, румынские, немецкие, французские и канадские наблюдатели, которые заявили, что намерены подтвердить свою приверженность безопасности Украины.

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон, однако, скептически относился к соглашениям о контроле над вооружениями, оспаривая требования России об их соблюдении. Перед тем как покинуть свой пост, он призвал Трампа подписать документ, сигнализирующий о намерении США выйти из достигнутых ранее договоренностей. Об этом говорили двое официальных лиц США.

Согласно Договору об открытом небе, страна, которая хочет из него выйти, должна предоставить официальное уведомление другим участникам ДОН по крайней мере за шесть месяцев.

В ходе дебатов в США сторонники ДОН утверждают, что есть способы отреагировать на предполагаемые российские нарушения. И для этого необязательно выходить из договора. В частности, можно ограничить российские полеты через территорию США.

Госдепартамент США в своем августовском отчете напомнил, что в 2014 году Россия установила ограничения на глубину проникновения самолетов США в "сильно военизированный калининградский эксклав".

Реагируя на введение Россией ограничений на полеты над Калининградом, официальные лица США в 2017 году объявили об ограничениях на пролет российских самолетов над Гавайями и ограничили воздушным судам Москвы доступ к некоторым базам США.

Договор по открытому небу был скептически воспринят некоторыми должностными лицами разведывательного сообщества США, которые утверждают, что ДОН позволил России заполнить пробелы в своих сведениях об инфраструктуре национальной безопасности США.

"В любом договоре или соглашении важно, чтобы все стороны соблюдали его", - считает вице-адмирал Чарльз Ричард (кандидатура Дональда Трампа на пост главы стратегического командования вооруженных сил США) в сенатском комитете по делам вооруженных сил. "Мы извлекаем из этого выгоду, особенно с нашими союзниками", - добавил он.

Элиот Энгель (демократ от штата Нью-Йорк), который возглавляет комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США, направил преемнику Болтона Роберту О'Брайену письмо от 7 октября, в котором утверждалось, что

выход из ДОН лишит США инструмента для мониторинга дислокации частей и соединений ВС РФ, а главное - возникающих изменений в группировках российской армии.

По словам Энгеля, несмотря на обеспокоенность по поводу соблюдения Россией требований ДОН, отступления Москвой от положений документа "не достигают уровня существенного нарушения Договора, который является потенциальной причиной выхода США из ДОН".

О'Брайен пока не дал ответа на письмо, сказал его помощник в конгрессе США.

"Намерение президента США Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу свидетельствует, что в Вашингтоне планируют отказаться от всех ранее заключенных договоров, которые способствовали как контролю над вооружениями, так и снятию возникающих озабоченностей",

- рассказал "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По мнению эксперта, шаги Соединенных Штатов явно нацелены на слом всей существующей системы безопасности. В то же время американцы практически ничего не предлагают взамен. Подобная политика будет способствовать только росту международной напряженности, полагает Константин Макиенко.

2 августа истек срок действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. США и Россия отказались перезаключить договор, возложив ответственность за его расторжение друг на друга. Сейчас под вопросом находится будущее Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (срок которого истекает в феврале 2021 года). Есть все основания полагать, что в Вашингтоне готовятся и к отказу от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Отдел "Армия"