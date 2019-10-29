Мечтают о превосходстве: Горбачев объяснил выход США из ДРСМД

Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД

Настоящей причиной выхода США из ДРСМД было стремление Вашингтона к абсолютному военному превосходству, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев. Поэтому, по его словам, заявления Дональда Трампа о намерении заключить новый договор не должны никого вводить в заблуждение. Вместо этого бывший лидер Советского Союза призвал страны, которые стремятся не допустить новой гонки вооружений, прийти к продуманной и скоординированной позиции.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил мнение, что заявления президента США Дональда Трампа о его намерении заключить новое ракетное соглашение взамен уничтоженного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не должны никого вводить в заблуждение.

Об этом он написал в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомилось РИА "Новости". Бывший советский лидер назвал решение Вашингтона "сильнейшим ударом по нашей общей безопасности".

О приостановлении участия США в ДРСМД Дональд Трамп объявил 2 февраля, а за день до этого, то есть за полгода до окончательного прекращения действия этого договора, он выразил желание заключить новый Договор о ликвидации РСМД вместо старого.

"Надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть", - сказал американский лидер журналистам.

"Президент США заявил, что США надеются заключить новый, "хороший" договор. Какой договор - о наращивании вооружений? Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение, как и заявление госсекретаря США [Майка] Помпео о том, что у США "нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение". Оно означает лишь, что пока этих ракет у США нет", - написал в своей книге Горбачев.

Экс-глава СССР убежден, что США при выходе из договора руководствовались не теми причинами, на которые ссылаются американские власти, а совсем иными. По его мнению, всему виной -

стремление Вашингтона к абсолютному военному превосходству и нетерпеливое желание освободиться от любых ограничений в сфере вооружений.

Он предположил, что США хотели бы оттеснить от решения проблем безопасности Организацию Объединенных Наций и ее Совет Безопасности, а на их место поставить НАТО. Горбачев обратил внимание, что этот военно-политический альянс не только расширяется сам, но и все больше стремится расширить свою "сферу ответственности", включив в нее "чуть ли не весь мир".

Он призвал к "продуманной, скоординированной позиции стран, стремящихся не допустить новой гонки вооружений" в связи с выходом США из ДРСМД.

Политик отметил, что Россия отреагировала на такой шаг американской стороны сдержанно и взвешенно.

По его мнению, заверения Вашингтона в связи с выходом из ДРСМД "явно не убедили европейцев": все понимают, что новый раунд ракетной гонки может оказаться еще опаснее, чем "ракетный кризис" начала 1980-х годов. Тогда на континенте развертывались сотни ракет - советских СС-20, американских "Першингов" и крылатых ракет, напомнил Горбачев.

"Есть шанс избежать нового "ракетного кризиса" на европейском континенте. Есть надежда на то, что американские лидеры извлекут из этого урок. Но впереди большая борьба", - констатировал экс-президент СССР.

Дональд Трамп объявил о приостановлении его государством участия в ДРСМД 2 февраля. По условиям договора, полностью расторгнуть его можно только через полгода после объявления хотя бы одной из сторон о соответствующем намерении. В течение этого времени государства должны были уладить претензии, которые повлекли за собой решение о приостановлении участия в соглашении.

Москва и Вашингтон предъявляли друг другу взаимные обвинения в нарушении каждой стороной этого договора его положений. С американской стороны претензии относились к ракете 9М729, дальность полета которой, по мнению Вашингтона, превышает разрешенную. Россия это опровергала.

Сама же РФ указывала, что США разместили американские системы противоракетной обороны в Румынии и сейчас размещают в Польше. Москва убеждена, что на эти ПРО можно установить "Томагавки" с запрещенной дальностью действия. США также отвергли претензии российской стороны.

В результате отсутствия компромисса по этим вопросам 2 августа стороны разорвали ДРСМД.

Теперь ради сохранения мировой безопасности Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности. "Напомню, что мы, несмотря на разрушение США договора о ракетах средней и меньшей дальности, сделали очень важный политический жест. Президент [России Владимир] Путин сказал, что договор не существует более, но мы будем действовать зеркально: если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. Если будут испытывать - и у нас такое право будет", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как объяснила газете "Коммерсант" замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер, страны военно-политического блока считают, что предложение России ввести мораторий на размещение РСМД лишено оснований.

Кристина Сизова