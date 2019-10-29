Milliyet (Турция): Турция укрепила свои позиции в НАТО

В статье приведены итоги саммита министров обороны НАТО, основным вопросом повестки которого стала операция Турции на севере Сирии. Мало того, что военная деятельность Анкары получила одобрение большинства членов альянса, некоторые страны предложили свою помощь в осуществлении контроля за "безопасной зоной".

Критика ЕС в адрес Турции из-за операции "Источник мира" не нашла отголоска в НАТО. Члены альянса продемонстрировали сдержанную реакцию относительно операции.

С началом Турцией операции "Источник мира" против террористических организаций Партия "Демократический союз" (PYD) и Отряды народной самообороны (YPG), образующих сирийский оплот сепаратистской террористической организации Рабочая партия Курдистана, со стороны Европейского Союза (ЕС) все громче и громче доносились возгласы возражения. Но они не получили аналогичного отклика в НАТО. Так, министры обороны стран-членов НАТО, которые собрались в Брюсселе на двухдневную встречу, продемонстрировали сдержанную реакцию в силу стратегического значения Турции как члена альянса.

Министр национальной обороны Хулуси Акар (Hulusi Akar), принявший участие в заседаниях от имени Турции, проинформировал союзников о цели операции "Источник мира", соглашении, достигнутом Турцией с США, и сочинском меморандуме Турции и России. Анкара в очередной раз подтвердила, что посредством операции она обеспечивает безопасность в том числе союзников по НАТО, и получила ценную возможность дать ответ на черную пропаганду, которая ведется против Турции террористической организацией и их сторонниками.

Анкара не выступила против

Турция и США еще раз показали, что они могут приходить к согласию путем диалога, хотя и не в силах достичь единства взглядов по всем вопросам. Новоиспеченный министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) попыталась занять конструктивную позицию, озвучив на встрече предложение, которое спорно с точки зрения реалистичности, но важно с точки зрения демонстрации добрых намерений.

Германия поддержала создание Турцией безопасной зоны у южной границы, но предложила, чтобы, помимо Турции и России, контроль над ней осуществляли международные силы. Это предложение кажется хорошим в теории, но нереалистичным на практике. Для размещения международных сил в регионе Совет Безопасности ООН должен принять соответствующую резолюцию. Германии и Франции, которые не являются постоянными членами СБ ООН, будет довольно трудно убедить постоянных членов. Ни Турция, ни США не выступили против этого предложения, отметив, что эта идея достойна рассмотрения.

Вопреки политическим заявлениям европейских союзников Турции по НАТО в первые дни начала операции "Источник мира" на встрече министров иностранных дел НАТО ни одна страна, кроме Франции, не заняла агрессивной позиции по отношению к Турции. По выражению наблюдателей, министр обороны Франции Флоранс Парли (Florence Parly) попыталась взять на себя роль представителя президента Эммануэля Макрона и обрушить на Турцию всю его критику, обвинить Турцию во всех негативных последствиях сирийского кризиса. Гнев Франции связан не только с тем, что парижская администрация близка с террористической организацией PYD / YPG. По мнению военных наблюдателей, этот гнев в большей степени является свидетельством военной и дипломатической несостоятельности Франции.

Положительная реакция

В течение последних 24 месяцев Турция сетовала на угрозы, которые исходят для НАТО с ее южного фланга. Еще в 2015 году Турция проводила консультации с членами альянса в рамках четвертой статьи вашингтонского соглашения и требовала принять меры предосторожности против возможных угроз со стороны Сирии. Тогда Нидерланды, Испания и США решили направить в регион системы противоракетной обороны "Пэтриот" (Patriot) и обязались защитить Турцию от ракетных атак из Сирии. В настоящее время в регионе наряду с итальянской системой SAMP-T находятся испанские комплексы "Пэтриот" PAC1-C. После начала операции "Источник мира" Испания и Италия объявили, что они могут вывести свои зенитные ракетные комплексы из Турции. Тем не менее, на встрече министров обороны стран - членов НАТО министр обороны Испании подчеркнула, что испанская система "Пэтриот", размещенная в Турции, не будет выведена в ответ на операцию "Источник мира".

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, которая является одним из основных мероприятий в сфере обороны, и бывший советник министерства иностранных дел Германии Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) в интервью "Шпигель" (Der Spiegel) напомнил, что для того чтобы быть активным игроком во внешней политике, его страна должна взять на себя военную ответственность в регионе. Ишингер также отметил, что Турции нельзя отказывать в защите своих рубежей и борьбе с терроризмом.

Анкара ясно дала понять

Анкара, всегда открыто озвучивающая свои озабоченности во внешней политике, четко подчеркнула, что тесное сотрудничество некоторых союзников по НАТО с PYD и YPG - ответвлением РПК - не должно причинять вред национальной безопасности Турции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также провел чрезвычайно важную работу для преодоления разногласий между союзниками и обретения ими понимания справедливых озабоченностей Турции. После того как развеялся дым от пожара критики, который разожгли страны-члены ЕС в ходе операции "Источник мира", стали понятны границы операции, а также то, что она преследует цели в том числе в интересах союзников по НАТО.

Военная мощь Турции

Между тем операция "Источник мира" на деле показала, что Турция обладает второй крупнейшей армией в НАТО. Военные эксперты напомнили, что ни у кого, кроме США, нет такого потенциала в виде восьми дивизий, как у Турции. Помимо военных операций и учений НАТО, Турция имела возможность слаженно проводить операции "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира", и это де-факто является подтверждением мощи Вооруженных сил Турции.

Рассматривая операцию со стратегической точки зрения, можно сказать, что союзники по НАТО в очередной раз убедились, что у отношений, которые создаются с незаконными организациями в силу тех или иных причин, тоже есть предел.

Однако и сама Турция еще раз осознала политическое и стратегическое значение членства в НАТО, а ее союзники поняли, что стратегическое значение Турции не ограничивается только приемом беженцев или обменом сведениями по иностранным боевикам, оно обусловлено более глубокой и сильной структурой.

Акар встретился с Эспером

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром обороны США Марком Эспером (Mark Esper). Согласно заявлению военного ведомства Турции, встреча состоялась в штаб-квартире НАТО, куда министр Акар прибыл для участия в заседаниях на второй день встречи министров обороны НАТО. На переговорах обсуждались вопросы обороны и безопасности, прежде всего Сирия и операция "Источник мира" на востоке от Евфрата, состоялся обмен мнениями по повестке дня НАТО и двусторонним военным отношениям. Министры договорились продолжить диалог.

Гюльденер Сонумут (Gldener Sonumut)