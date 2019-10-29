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29.10.2019
ТАСС

Две подлодки проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан" заложат 1 ноября

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Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 28 марта 2019
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 28 марта 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Эти подводные лодки являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ"

ТАСС, 28 октября. Две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан" будут одновременно заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября. Об этом в понедельник сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан" будут одновременно заложены в один день 1 ноября 2019 года на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге", - сказал он на рабочем совещании в Адмиралтействе, где обсуждались вопросы строительства серии подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Главком также заслушал доклады начальников профильных отделов и управлений о готовности к закладке "Уфы" и "Магадана", а также обсудил с представителями управления кораблестроения ВМФ вопросы применения в строительстве этих лодок технологий, которые будут учитывать особенности их эксплуатации на Дальнем Востоке.

В свою очередь гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков доложил главкому о состоянии и развитии производственных мощностей предприятия. "Закладка сразу двух подводных лодок является для кораблестроителей и военных моряков уникальным мероприятием. Это иллюстрирует возможности завода и отлаженность процесса серийного строительства неатомных подводных лодок", - подчеркнул он.

Проект 636.3 относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 м, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж такой субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн. Подводные лодки проекта 636.3 являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Продукция
Club-S
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
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