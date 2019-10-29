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29.10.2019
Военное обозрение

Боевики "Азова" просят Госдеп США не вносить их в списки террористов

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Примечательная акция прошла сегодня в центре Киева. Боевики экстремистского ультранационалистического формирования "Азов" (*запрещено в РФ) вывели своих родственников и иных сторонников на площадь перед зданием министерства иностранных дел. Основная цель акции заявлена следующим образом: "Убеждение США в том, чтобы Госдеп не вносил "Азов" в списки террористических организаций".

Источник изображения: topwar.ru

Изначально как минимум странной выглядит ситуация, когда акция по "убеждению США" проводится не перед зданием посольства США в Киеве, а перед зданием собственного МИД.

К украинским радикалам вышел замминистра иностранных дел Василий Боднар, который объявил собравшимся, что МИД Украины "уже информирует американских коллег о том, что деятельность батальона не носит террористического характера".

Боднар:

Я говорю вам, что мы им уже сказали о том, что "Азов"* собой представляет. Мы им сказали, что бойцы "Азова" не являются террористами, и что подразделение является составной частью национальной гвардии.

Интересная трактовка.

Напомним, что в США 40 конгрессменов несколько дней назад обратились к Госдепу с предложением рассмотреть вопрос о внесении "Азова" в чёрный список террористических организаций. Конгрессмены отметили, что у ФБР есть данные о вербовке "Азовом" граждан США. После подготовки в лагерях "Азова" граждане США и других стран участвуют в осуществлении терактов за рубежом. В пример был приведён террорист, устроивший стрельбу в новозеландском Крайстчерче. Преступник заявил о том, что проходил подготовку в "Азове".

Но, по мнению г-на Боднара, всё это мелочи, а главное, что "Азов" входит в состав Нацгвардии. Тогда, получается, и Нацгвардию Украины пора признавать террористической организацией, если в её состав принимают откровенно преступные вооружённые формирования.

Кстати, на акции были не только сторонники "Азова", но и сами боевики из этого подразделения. Террористы просят Госдеп США не вносить их в список террористов - украинская фантасмагория.

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