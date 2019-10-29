НАЗ им. В. П. Чкалова отправил первые мотоотсеки Ту-160М2 в Казань

Филиал ПАО "Компания "Сухой" "НАЗ им. В. П. Чкалова" отправил два первых мотоотсека для нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 на Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев"), сообщила пресс-служба Компании "Сухой".

Изготовление мотоотсеков для самого крупного в мире сверхзвукового самолета проходило на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова с января по октябрь. Впервые участвуя в создании таких крупногабаритных изделий, предприятие успешно освоило их производство. Мотоотсеки для бомбардировщика создавались по электронной модели.

После приемки отсеков сотрудниками военного представительства изделия прошли процедуру дождевания (проверку на герметичность). Далее мотоотсеки были переданы на упаковку и отправлены в Казань.

Директор агрегатного и сборочного производства военной авиационной техники НАЗ им. В. П. Чкалова Олег Кислица отметил, что успешная работа по новому изделию – это заслуга большинства подразделений завода.

"В кратчайшие сроки были внедрены новые технологические процессы, осуществлён запуск нового оборудования, созданы новые участки, – подчеркнул он. – И самое главное – создан огромный задел, который в дальнейшем будет направлен на освоение новых видов продукции на предприятии".

В прошлом году Министерство обороны России подписало с ПАО "Туполев" контракт на производство новых бомбардировщиков Ту-160М2. Филиал ПАО "Компания "Сухой" "НАЗ им. В. П. Чкалова" участвует в изготовлении для стратегического бомбардировщика мотоотсеков и ряда других деталей.