В подразделения связи общевойсковой армии ЗВО поступили новые мобильные пункты управления

ЦАМТО, 28 октября. На вооружение Краснознаменной бригады связи объединения ЗВО по гособоронзаказу поставлено более 5 автоматизированных пунктов управления АПЕ-5.

Подвижные комплексы предназначены для приема и передачи информации в полевых условиях. АПЕ-5 размещены на базе автомобиля "КамАЗ" и включают в себя автоматизированные места работы командного состава, предназначенные для обеспечения управления подчиненными и приданными подразделениями в режиме видеоконференции.

Пункты управления оснащены спутниковыми системами навигации, устройствами для обработки и нанесения тактической обстановки на электронные картографические схемы. Работу мобильных пунктов в автономном режиме обеспечивают встроенные электрогенераторы.

Постановка на вооружение данных комплексов позволяет более чем в два раза сократить время развертывания полевых пунктов и смены их местоположения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.