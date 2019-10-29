Войти
29.10.2019
Российская газета

Узбекистан принял на вооружение российский бронеавтомобиль "Тайфун-К"

790
0
+1

Новейшие российские высокозащищенные бронированные автомобили К-53949 "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4 приняты на вооружение армии Республики Узбекистан.

Впервые такие броневики у военных этого среднеазиатского государства были замечены в мае текущего года на полигоне "Чирчик" в ходе проведения соревнований по танковому биатлону.

Как сообщила Национальная телерадиокомпания Узбекистана, в настоящее время эта техника успешно прошла необходимые испытания, ее серийная сборка налажена на одном из местных предприятий.

Узбекистан стал первым иностранным государством, принявшим на вооружение К-53949. Торжественная передача более десятка "Тайфунов" состоялась в одном из соединений Юго-Западного особого военного округа. Судя по видеорепортажу, эксплуатировать бронеавтомобили будут бойцы элитных подразделений.

Снаряженная масса броневика может достигать 13 000 кг, а полная - 15 000 кг. Длина составляет 6 370 мм, ширина - 2 540 мм, высота - 3 320 мм. Дорожный просвет - 433 мм. 350-сильный шестицилиндровый дизельный двигатель дает возможность развивать по шоссе скорость до 105 км/ч. Вместимость - 10 человек.

На базе этих бронеавтомобилей разработаны несколько модификаций, в том числе санитарная и вариант с противотанковым комплексом "Корнет-ЭМ".


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Узбекистан
Продукция
КамАЗ-53949
Корнет
Корнет-ЭМ
Тайфун-К
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Тайфун
Танковый биатлон
Похожие новости
10.07.2019
"Спрут" хорош в высокогорье
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
24.06.2019
Форум "Армия-2019" за несколько дней до открытия
08.05.2019
Российские "Тайфун-К" потеснили броневики из США в Узбекистане
03.09.2018
"Тайфун" вооружили противотанковым комплексом "Корнет-ЭМ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.10 23:49
  • 7
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 29.10 23:43
  • 15
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 29.10 20:23
  • 41
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 29.10 19:23
  • 4
Силовики оценили "сверхзвуковую" винтовку и бункер для МЧС
  • 29.10 19:18
  • 83
Машиностроение на грани исчезновения
  • 29.10 17:19
  • 9
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 29.10 17:02
  • 8
Сделка века – пара эскадрилий "сушек" может перебраться в Турцию
  • 29.10 16:42
  • 5
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 29.10 16:11
  • 1
Евротанк – будущее его в тумане
  • 29.10 15:37
  • 1
Соединенные Штаты Америки намерены защищать месторождения нефти в Сирии и будут отвечать силой на любые попытки других сторон захватить их.
  • 29.10 15:32
  • 4
Американцы покупают "боевые кукурузники"
  • 29.10 14:34
  • 7
Секретный ЭПОС
  • 29.10 14:11
  • 1
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
  • 29.10 13:34
  • 1
Современные дальние бомбы на деревянные носители из 40-х. Стая таких дронов, а что это, если конкретнее чем ютуб или саудовский порт?
  • 29.10 13:33
  • 1
Российским саперам приходится буквально ходить по минам