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29.10.2019
Военно-промышленный курьер

Калининградские танкисты с ходу поражают любые цели

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота на полигоне в Калининградской области наглядно продемонстрировали свои возможности.

В рамках учений экипажи вели огонь с ходу из 125-миллиметровых орудий танков Т-72Б3 по появляющимся и движущимся мишеням. Кроме того, из зенитного пулемета НСВТ "Утес" требовалось уничтожить наземные и низколетящие воздушные цели.

В общей сложности танкисты успешно поразили более 100 мишеней, используя осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Также экипажи отработали задачи по уничтожению замаскированных под окружающую среду объектов условного противника и смене позиций боевых машин на пересеченной местности. В ходе учений были выполнены нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Т-72Б
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