Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
В России на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском МАКС-2019 обнародовали экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57. Американское издание The National Interest назвало пять государств - потенциальных покупателей новейшего самолета.
Во-первых, это Мьянма, которая уже проявила интерес к Су-57. Мьянма подписала контракт с Рособоронэкспортом, чтобы заменить стареющий советский МиГ-29 на Су-30СМ. Но вполне возможно, что Мьянма остановится на Су-57. И это позволит ей значительно усилить свою боевую авиацию.
Следующая страна - это Алжир. Государство является давним импортером советской и российской техники. Большой интерес алжирских военных к Су-35 предполагает, что их так же заинтересует и Су-57Э, если его цена не будет отличаться слишком сильно.
Турция также является потенциальным покупателем Су-57. The National Interest пишет, что вытеснение Анкары из программы F-35 может закончиться покупкой российских истребителей поколения. На данным момент известно, что Россия и Турция договорились о поставках Су-35. И если русско-турецкие военные связи продолжат углубляться, Су-57 может стать более привлекательным вариантом для Анкары в ближайшие годы.
Следующее государство - это Китай. Хотя Народно-освободительная армия и получила на вооружение собственный истребитель, она может использовать Су-57 в учебных целях и для технических исследований.
В качестве пятого покупателя называется Индия. Эта страна также проявляла интерес к новым российским истребителям, в том числе и к Су-57. Недавние комментарии начальника штаба ВВС Индии Бирендера Сингха Дханоа указывают на переход от отказа в приобретении Су-57 к выжидательному подходу.
Светлана Цыганкова
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В качестве пятого покупателя называется Индия. Эта страна также проявляла интерес к новым российским истребителям, в том числе и к Су-57. Недавние комментарии начальника штаба ВВС Индии Бирендера Сингха Дханоа указывают на переход от отказа в приобретении Су-57 к выжидательному подходу.Да Индусы ждали от этого проекта совсем другого,то что они получат технологии.А наши показали им кукиш,да и сами Индусы поняли что у них нет базы для освоения этих технологий.Перешли на шантаж финансами,не выгорело щас просто ждут.Толку им платить деньги если ни чего не получат кроме самолетов взамен.Будет птичка будут покупать.
Щас они по всем своим тендерам требуют технологии и производство у себя на территории.