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29.10.2019
WarSpot

Panhard AML: алжирский тюнинг

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Французская боевая техника получила новую жизнь в Алжире. Вчера, 27 октября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Технический институт вооружённых сил Алжира представил новую модификацию французской бронемашины Panhard AML.

В ходе модернизации и модификации лёгкая разведывательная машина AML-60 превратилась в средство для борьбы с танками. Так, вместо базовой башенки теперь используется установка для четырёх противотанковых ракет.

Panhard AML в алжирской модификации

Источник изображения: armyrecognition.com

Существенным изменениям подверглось и рабочее место водителя – вместо люка с смотровыми щелями установлены три бронированных окна. По неофициальным данным, на алжирских AML устанавливаются российские ПТРК "Корнет" или "Конкурс".

Panhard AML-60 в базовой версии

Источник изображения: armyrecognition.com

Panhard AML был принят на вооружение французской армии в 1960 году. За время серийного выпуска, продолжавшегося до 1987 года, было выпущено почти 5000 этих машин в различных модификациях, в том числе с 90-мм танковой пушкой.

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Страны
Алжир
Россия
Франция
Продукция
Корнет
Компании
Renault Trucks
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