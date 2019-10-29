"Не будем бряцать оружием": Лукашенко не простит танки США в Литве

Лукашенко пообещал ответить США на размещение танков в Литве

Минск ответит на размещение в Литве американской военной техники, но "бряцать оружием" при этом не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик признал, что такое незначительное количество танков и бронемашин не представляет никакой опасности для его государства, но на такие шаги любое государство прорабатывает контрмеры.

По информации Sputnik Беларусь, глава государства сделал такое заявление, когда ему представляли доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии. В рамках этого доклада также были рассмотрены предложения по реагированию. В мероприятии участвовали госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления - замначальника Генштаба вооруженных сил Павел Тихонов.

"Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент... Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием", - сказал Лукашенко. Он напомнил, что Белоруссия - миролюбивое государство, которое не хочет воевать.

Белорусский лидер подчеркнул, что в Минске внимательно следили за появлявшимися в СМИ сообщениями о размещении американских танков, за реакцией экспертов и общества, пишет "СБ. Беларусь сегодня".

Президент отметил, что разведка его страны фиксировала переброску танкового батальона "от момента выгрузки в латвийском порту в Риге до следования к месту дислокации".

"Мы имеем все данные. Так вот, по реакции нашего общества на эту переброску. Полтысячи где-то военных, до 600, наверное, человек, которые перебрасываются к нашим границам. 29-30 танков, бронетехники и бронемашин со всем сопутствующим персоналом. Это, конечно, бронетанковый кулак. Тут не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин - это сегодня просто смешно против белорусской армии", - заявил глава белорусского государства.

Он обратил внимание, что во время военного строительства в суверенной Белоруссии прошли четыре модернизации вооруженных сил, при которых учитывался опыт современных конфликтов.

Президент подчеркнул, что Белоруссия "даже никаких телодвижений" может не предпринимать, чтобы противостоять вероятным противникам.

По его словам, дело именно в самом прецеденте. Белорусский лидер отметил, что страна уже "навоевалась в чужих войнах", из которых всегда выходила с тяжелыми потерями.

"Да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных, наших коллег, о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать, мы это слышим. Мы это понимаем, принимаем, но, исходя из уроков прошлого, порох должны держать сухим... И о чем сегодня договоримся [на встрече с силовиками], так будем и действовать", - пояснил он.

Ранее Sputnik Литва сообщало, что 21 октября в Литву прибыли танки и боевые машины для американского батальона, который на полгода будет дислоцирован на полигоне в Пабраде.

За день до этого гражданское население Литвы по национальной системе оповещения поставили в известность, что в течение двух дней армейские колонны с военнослужащими ВС США будут следовать по автомобильным дорогам Литвы общего пользования к месту дислокации.

Национальное радио сообщило, что в колонне, которая следовала по гражданским дорогам, - около 80 единиц колесной техники с военнослужащими США. Там уточнили, что они направлялись на полигон в Пабраде, куда за неделю до этого с места постоянной дислокации в Форт-Худе (штат Техас) начали прибывать военные первого батальона девятого полка первой дивизии армии США.

В составе прибывшего в Литву американского подразделения около 500 военнослужащих, порядка 100 единиц тяжелой техники, в том числе 30 танков Abrams и более 20 боевых машин пехоты Bradley. За полгода - до весны - союзники планируют участие в совместных с литовскими военными учениях.

На следующий день после того как боевая техника прибыла в балтийскую республику, Александр Лукашенко поручил госсекретариату совбеза и минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий для адекватного реагирования на размещение в Литве американской бронетехники.

Станислав Зась обратил внимание, что местом дислокации прибывающих в Литву подразделений США был выбран полигон Пабраде, расположенный "буквально в 15 км" от границы с Белоруссией.

Он отметил, что, прежде всего, туда прибыли танковые подразделения США. По его словам, любое государство прорабатывает ответные меры на такие шаги.

"И глава государства поставил задачу россекретариату и министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт", - сказал он.

Кристина Сизова