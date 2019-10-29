"Не будем бряцать оружием": Лукашенко не простит танки США в Литве
Лукашенко пообещал ответить США на размещение танков в Литве
Минск ответит на размещение в Литве американской военной техники, но "бряцать оружием" при этом не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик признал, что такое незначительное количество танков и бронемашин не представляет никакой опасности для его государства, но на такие шаги любое государство прорабатывает контрмеры.
По информации Sputnik Беларусь, глава государства сделал такое заявление, когда ему представляли доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии. В рамках этого доклада также были рассмотрены предложения по реагированию. В мероприятии участвовали госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления - замначальника Генштаба вооруженных сил Павел Тихонов.
"Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент... Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием", - сказал Лукашенко. Он напомнил, что Белоруссия - миролюбивое государство, которое не хочет воевать.
Президент отметил, что разведка его страны фиксировала переброску танкового батальона "от момента выгрузки в латвийском порту в Риге до следования к месту дислокации".
"Мы имеем все данные. Так вот, по реакции нашего общества на эту переброску. Полтысячи где-то военных, до 600, наверное, человек, которые перебрасываются к нашим границам. 29-30 танков, бронетехники и бронемашин со всем сопутствующим персоналом. Это, конечно, бронетанковый кулак. Тут не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин - это сегодня просто смешно против белорусской армии", - заявил глава белорусского государства.
Он обратил внимание, что во время военного строительства в суверенной Белоруссии прошли четыре модернизации вооруженных сил, при которых учитывался опыт современных конфликтов.
По его словам, дело именно в самом прецеденте. Белорусский лидер отметил, что страна уже "навоевалась в чужих войнах", из которых всегда выходила с тяжелыми потерями.
"Да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных, наших коллег, о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать, мы это слышим. Мы это понимаем, принимаем, но, исходя из уроков прошлого, порох должны держать сухим... И о чем сегодня договоримся [на встрече с силовиками], так будем и действовать", - пояснил он.
За день до этого гражданское население Литвы по национальной системе оповещения поставили в известность, что в течение двух дней армейские колонны с военнослужащими ВС США будут следовать по автомобильным дорогам Литвы общего пользования к месту дислокации.
Национальное радио сообщило, что в колонне, которая следовала по гражданским дорогам, - около 80 единиц колесной техники с военнослужащими США. Там уточнили, что они направлялись на полигон в Пабраде, куда за неделю до этого с места постоянной дислокации в Форт-Худе (штат Техас) начали прибывать военные первого батальона девятого полка первой дивизии армии США.
В составе прибывшего в Литву американского подразделения около 500 военнослужащих, порядка 100 единиц тяжелой техники, в том числе 30 танков Abrams и более 20 боевых машин пехоты Bradley. За полгода - до весны - союзники планируют участие в совместных с литовскими военными учениях.
На следующий день после того как боевая техника прибыла в балтийскую республику, Александр Лукашенко поручил госсекретариату совбеза и минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий для адекватного реагирования на размещение в Литве американской бронетехники.
Он отметил, что, прежде всего, туда прибыли танковые подразделения США. По его словам, любое государство прорабатывает ответные меры на такие шаги.
"И глава государства поставил задачу россекретариату и министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт", - сказал он.
Кристина Сизова
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