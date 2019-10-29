Шведский эксперт: к 2021 году способность НАТО сдерживать Россию резко вырастет (SVT)

Эксперт шведского Института тотальной обороны Майк Виннерстиг, заявил, что к 2021 году способность НАТО сдерживать Россию резко вырастет. Это связано с размещением на территории Европы более 50 американских самолетов, способных переносить ядерные бомбы B61, передает SVT.

Эксперт шведского Института тотальной обороны Майк Виннерстиг (Mike Winnerstig), руководитель отдела политики безопасности, заявил, что к 2021 году способность НАТО сдерживать Россию резко вырастет.

Он связал это с размещением на территории Европы более 50 американских самолетов F-35, передает SVT. Тогда общее число натовских F-35, принадлежащих США и европейским странам, превысит сотню.

"Что касается безопасности и геополитики, это четкий сигнал, что и администрация Трампа всерьез воспринимает российскую угрозу, несмотря на риторику самого Трампа в Твиттере", - добавил Виннерстиг.

F-35 могут оснащаться тактическим ядерным оружием - бомбами B61, которые есть на базах НАТО в Бельгии, Германии, Италии и Турции.