Французский генерал заявил о нехватке военных лётчиков и техников в ВВС страны

Начальник штаба ВВС Франции генерал Филипп Лавинь отмечает, что приоритетом для французского командования сегодня является "повышение лояльности военных лётчиков и авиатехников к службе". Такая формулировка используется в связи с тем, что число военных лётчиков и техников, не пожелавших продлить контракт с министерством обороны страны, выросло в 2 раза в сравнении с 2015 годом. О нехватке военнослужащих в ВВС Франции сообщает издание La Tribune.

Источник изображения: Фейсбук/ВВС Франции/Richard Nicolas-Nelson

Выступая на слушаниях в Национальном собрании Франции, генерал Лавинь заявил буквально следующее:

Военно-воздушные силы теряют больше людей, чем они могли бы себе позволить. При этом мы не набираем столько военных специалистов, сколько бы нам хотелось.

По словам Филиппа Лавиня, на сегодняшний день в ВВС Франции требуется около 3 тысяч должностей, в то время как программа развития военно-воздушных сил до 2025 года предоставляет права набора лишь 1246 человек.

Генерал представил свои соображения по поводу того, почему военные лётчики покидают службу в ВВС страны. По его версии, связано это с "перегрузкой на службе", а также с "длительным отсутствием дома в связи с необходимости обслуживать должности, где имеется нехватка специалистов".

Генерал Лавинь:

Нам необходимо готовить достаточное число специалистов, как мужчин, так и женщин. Нижний порог в авиатехниках я оцениваю в 11,5 тыс. человек. Именно такое число позволит поддерживать наш авиационный парк для выполнения задач в надлежащем состоянии.

Генерал предлагает увеличить финансирование социального сектора. Например, речь зашла о дополнительном строительстве жилья для военнослужащих ВВС, выплате надбавок, субсидировании кредитов для семей военнослужащих.

В Национальном собрании обещали над предложением подумать.