Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали

Эстонское министерство обороны сообщает о том, что военнослужащих вооружённых сил страны, дислоцированных в Мали, посетил спецпредставитель Франции по региону Сахель. Сахель – макрорегион в Африке, который вытянут от Атлантики до Красного моря и в который частично входят несколько государств, включая: Мали, Буркина-Фасо, Чад, Нигер, Эритрею, Мавританию.

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Эстонии

В Мали находится смешанный контингент натовских стран и "вненатовских партнёров". Пёстрый контингент выполняет задачи под командованием французских офицеров. Французский спецпредставитель Кристоф Биго посетил базу ВС Франции в Мали, а также территорию расположения эстонского контингента.

Из сообщения Минобороны Эстонии:

В ходе визита Биго ознакомился с деятельностью эстонской пехотной группы Estpla-32, поинтересовался состоянием здоровья эстонских военнослужащих, пострадавших в результате нападения на объект французской армии 22 июля в Гао, пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил Эстонию за помощь.

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Эстонии

Между тем, нахождение эстонских пехотинцев в Мали вызывает вопросы. В своё время представители Эстонии постоянно говорили примерно следующее: "Независимость Эстонии будет обеспечивать ситуацию, при которой ни один эстонский солдат не будет участвовать в военных операциях за пределами Эстонии". При этом в качестве "негативного" примера обычно приводилась советская армия, в которой "эстонцев заставляли воевать в Афганистане". Вряд ли в начале 90-х в Эстонии кто-то мог предположить, что эстонские солдаты будут воевать в Мали и нести там потери. Но реальность именно такова: куда прикажут, туда и приходится направлять своих военнослужащих: Ирак, Мали, по злой иронии - тот же Афганистан. Зато Франция и США хвалят...

Представляем несколько фотографий, на которых запечатлены эстонские пехотинцы в Мали:

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Эстонии

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Эстонии