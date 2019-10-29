Глава NASA хочет довести число планет в Солнечной системе до девяти

Он считает, что, несмотря на решение Международного астрономического союза 2006 года, Плутон должен считаться планетой

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн хочет вернуть Плутону статус планеты. Об этом он заявил на Международном аэронавтическом конгрессе, передает Forbes.

"Я здесь чтобы сказать вам, что как руководитель NASA я верю, что Плутон - это планета", - заявил Брайденстайн во время последнего дня конгресса.

Астрономы давно спорили о том, что можно считать планетой. В 1930 году, когда американский астроном Клайд Томбо открыл Плутон, его назвали планетой потому, что он не был похож на другие небесные известные тела - кометы, астероиды или звезды.

Позже критерии к планетам ужесточились - в ходе долгих дебатов астрономы пришли к выводу, что планетой может считаться тело, которое находится на орбите Солнца, которое достаточно массивно, чтобы за счет самогравитации сохранять сферическую форму, и находится на "чистой" орбите вокруг Солнца, то есть на ней не должно быть посторонних тел.

В 2005 году астроном Майкл Браун открыл небесное тело Эриду, размеры которого были сопоставимы с Плутоном. Поэтому астрономы оказались перед выбором - признать ли Эриду и ряд ей подобных тел (в частности, Цереру) планетами или перевести Плутон в разряд карликовых планет.

После долгих споров Международный астрономический союз в 2006 году решил лишить Плутон статуса планеты. Однако противников этого решения оказалось достаточно - например, в их числе был планетолог Алан Стерн, который уже не раз отстаивал свои взгляды в яростных публичных дискуссиях.

Почему эти споры важны

Может показаться, что не очень-то и важно, как называть Плутон - планетой или карликовой планетой. Однако для ученых это принципиальный момент.

Как отметил бывший президент Международного астрономического союза Рон Экерс, консенсус по поводу названий важен для того, чтобы ученые могли понимать друг друга. Он приводит в пример классификацию живых существ, которую ввел в 1753 году Карл Линней.

Новый союзник

Оказалось, что в числе союзников Плутона находится и глава NASA. В ходе очередного Международного астронавтического конгресса он озвучил свои взгляды публично.

"Некоторые люди считают, что утверждают, что небесное тело для того, чтобы считаться планетой, должно очистить свою солнечную орбиту, - выступил Брайденстайн. - Если мы будем использовать это определение, то можно все планеты перевести в разряд карликовых, потому что среди таких тел нет тех, которые целиком очищают свою орбиту". Брайденстайн имел в виду, что близко ко всем планетам Солнечной системы двигается достаточно много астероидов.

"Я считаю, что это небрежное определение, - продолжил Брайденстайн. - Я думаю, что то, как астрономы определяют планету, должно быть основано на ее внутренней ценности, а вовсе не на тех параметрах, которые постоянно изменяются, в частности, на динамике орбиты".

Могут ли привести подобные споры к пересмотру решения 2006 года, пока неясно. С одной стороны, Брайденстайн достаточно серьезный союзник для сторонников возвращения Плутона в число планет. С другой - непонятно, как он может повлиять на решение Международного астрономического союза и может ли вообще его решение повлиять на что-либо, кроме возобновления публичной дискуссии по этому вопросу.