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29.10.2019
Военно-промышленный курьер

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" готовится к заселению экипажа

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Источник изображения: vpk-news.ru

На судне проекта 23120 продолжается зашивка помещений, каюты и кубрики комплектуются мебелью, в медицинский блок устанавливается специальное оборудование. На "Боброве" принято топливо, проводятся испытания котла термальной жидкости и аварийного дизельгенератора, завершена окраска цистерн, проведены их испытания на герметичность, выполняются пробные пуски вентиляторов и насосов, сообщила пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь".

По ее данным, "сейчас строители предъявляют 179-му Военному представительству Минобороны России помещения заказа, противопожарные системы и аварийное имущество, демонстрируют работу средств громкоговорящей связи и аварийно-предупредительной сигнализации".

"Всеволод Бобров" - второе судно тылового обеспечения проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно "Эльбрус" вступило в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северный флот в 2018 году и уже успешно совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда российских кораблей.

Судно предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м. 

Проект модернизирован - на "Боброве" усилена палуба, судно будет оборудовано дополнительными приспособлениями, в том числе грейфером для погрузки сыпучих грузов.

Основные характеристики проекта 23120:

•             длина - 95 м;

•             ширина - 22 м;

•             осадка - 9 м;

•             скорость – 18 узлов

•             водоизмещение – 9 500 т;

•             дальность плавания - 5 000 морских миль;

•             автономность - около 60 суток.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
23120 Эльбрус
Медицина
СФ
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