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29.10.2019
Военно-промышленный курьер

Сирийцы принимают моряков-балтийцев

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отряд кораблей Балтийского флота с деловым визитом зашел в порт Тартус.

Сторожевик "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" в соответствии с планом международной деятельности Министерства обороны следуют в Индийский океан. 1 октября отряд кораблей покинул Балтийск. А сейчас "Ярослав Мудрый", "Виктор Конецкий" и "Ельня" зашли в Тартус (Сирия).

Накануне захода в сирийский порт отряд кораблей провел учения по плаванию в условиях интенсивного судоходства, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Также были отработаны действия расчетов командных пунктов при обнаружении подводной лодки условного противника.

За время перехода из Балтийского в Средиземное море преодолено уже более семи тысяч морских миль. Остановка в Тартусе – вторая с начала дальнего похода. Ранее был совершен деловой заход в кипрский порт Лимасол.

Напомним, в рамках похода отряд кораблей Балтфлота впервые примет участие в морской части российско-индийских учений "ИНДРА-2019", которые с 10 по 19 декабря пройдут в Индийском океане.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Индия
Кипр
Россия
Сирия
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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