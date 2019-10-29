В соединение спецназа ВВО поступила крупная партия новых бронеавтомобилей "Тигр"

ЦАМТО, 28 октября. На вооружение соединения специального назначения Восточного военного округа в Хабаровском крае поступила крупная партия новых бронеавтомобилей "Тигр-М СпН".

Военнослужащие уже приступили к эксплуатации новой техники.

Бронеавтомобили укомплектованы специальными приборами ночного видения, что значительно повысит эффективность выполнения учебно-боевых задач.

Справочно:

В отличие от предшественников новый "Тигр-М СпН" снабжен большим люком в крыше, установленным на вращающийся погон с закрывающейся двухстворчатой бронированной крышкой. Там же имеются крепления для установки стрелкового оружия, в том числе пулеметов и автоматических гранатометов.

Помимо этого, по бортам крыши установлены по две пусковые установки системы "Туча", позволяющие отстреливать дымовые или аэрозольные гранаты.

Комфорт и безопасность экипажа обеспечивают системы обогрева и кондиционирования воздуха, пожаротушения, сеть для закрепления рейдовых рюкзаков, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.