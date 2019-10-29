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29.10.2019
ЦАМТО

В соединение спецназа ВВО поступила крупная партия новых бронеавтомобилей "Тигр"

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ЦАМТО, 28 октября. На вооружение соединения специального назначения Восточного военного округа в Хабаровском крае поступила крупная партия новых бронеавтомобилей "Тигр-М СпН".

Военнослужащие уже приступили к эксплуатации новой техники.

Бронеавтомобили укомплектованы специальными приборами ночного видения, что значительно повысит эффективность выполнения учебно-боевых задач.

Справочно:

В отличие от предшественников новый "Тигр-М СпН" снабжен большим люком в крыше, установленным на вращающийся погон с закрывающейся двухстворчатой бронированной крышкой. Там же имеются крепления для установки стрелкового оружия, в том числе пулеметов и автоматических гранатометов.

Помимо этого, по бортам крыши установлены по две пусковые установки системы "Туча", позволяющие отстреливать дымовые или аэрозольные гранаты.

Комфорт и безопасность экипажа обеспечивают системы обогрева и кондиционирования воздуха, пожаротушения, сеть для закрепления рейдовых рюкзаков, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
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