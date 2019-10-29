Компания Lockheed Martin передала заказчику 2600-й самолет C-130J "Супер Геркулес"

ЦАМТО, 28 октября. Корпорация Lockheed Martin объявила о состоявшейся 21 октября церемонии передачи заказчику 2600-го самолета семейства C-130 "Супер Геркулес". Им стал самолет MC-130J "Коммандо- II", заказанный командованием специальных операций ВВС США (AFSOC).

Самолет войдет в боевой состав 9-й эскадрильи специальных операций, размещенной на авиабазе Кэннон (шт.Нью-Мексико). MC-130J выполнил перелет к месту назначения 22 октября.

C-130J "Супер Геркулес" – самая современная версия семейства "Геркулес", поставленная заказчикам из 20 стран мира. Общий налет произведенных самолетов C-130J превысил 2 млн. часов. С-130J "Супер Геркулес" доступны в 17 различных конфигурациях, включая транспортную, разведывательную, самолета-заправщика KC-130J, поисково-спасательную HC-130J, самолета ССО MC-130J и т.д.

Как сообщал ЦАМТО, версия "Командо- II" предназначена для выполнения задач по дозаправке топливом в воздухе вертолетов и конвертопланов, десантирования, высадки и эвакуации подразделений сил специальных операций, а также их снабжения.

MC-130J "Командо-II" базируется на заправщике KC-130J и отличается от него комплектом крыльев с увеличенным сроком службы, усовершенствованной системой погрузки, универсальным приемником топлива для дозаправки в полете UARRSI (Universal Aerial Refuelling Receptacle Slipway Installation), более мощными электрогенераторами, электронно-оптическими/ИК датчиками AN/AAS-52 компании Raytheon, станцией оператора боевых систем в кабине пилотов, системой спутниковой связи Satcom, системой самозащиты от ракет с ИК системами наведения LAIRCM и бронированием кабины экипажа.

MC-130J способен доставить 45000 фунтов топлива (20412 кг) на дальность 200 морских миль (370,4 км) или 23000 фунтов (10432 кг) на дальность до 1000 морских миль (1852 км). Экипаж самолета – 5 человек.