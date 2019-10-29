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29.10.2019
Российская газета

Броня не спасла: "Конкурс" сжег турецкую БМП ACV-15 в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Курдским боевикам удалось уничтожить БМП ACV-15 турецкой армии в районе проведения операции на территории Сирии.

Судя по появившемуся в Сети видео, атаке подвергся один из опорных пунктов, который охраняли несколько боевых машин пехоты. По всей видимости, использовалась управляемая ракета противотанкового комплекса "Конкурс".

В БМП находились члены экипажа, но они не смогли засечь запуск и полет ПТУР в их сторону. Взрыв, вероятно, стал для них полной неожиданностью. По крайней мере, одному из военнослужащих удалось спастись, он постарался как можно дальше отбежать от подбитой машины, начавшей интенсивно гореть.

Затем эти позиции подверглись обстрелу уже из других видов оружия.

Ранее сообщалось, что турецкие войска во время похожей атаки с использованием "Конкурса" потеряли, как было позже установлено, основной боевой танк Leopard-2А4. В то же время они потеряли несколько минозащищенных бронеавтомобилей типа Kirpi.

Уничтожение ACV-15 стало первым в ходе этой операции. БМП, созданные на основе американского бронетранспортера М113, давно уже подвергаются критике за свою недостаточно надежную бронезащиту. Ранее для того, чтобы как-то повысить живучесть, на них размещали мешки с песком, сейчас устанавливают решетчатые противокумулятивные экраны. Но они способны защитить лишь от некоторых типов реактивных гранат РПГ, но не от противотанковых управляемых ракет типа "Фагот" или "Конкурс".


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Продукция
ACV-15
Kirpi
Leopard-2
M113 БТР
Конкурс
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