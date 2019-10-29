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29.10.2019
Независимое военное обозрение

В Таджикистане завершилось совместное учение стран ОДКБ "Нерушимое братство – 2019"

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Учения ОДКБ Нерушимое братство. Архивное фото
Учения ОДКБ Нерушимое братство. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Мария Амелина

Проведением миротворческой операции по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности завершилось совместное учение государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство – 2019" в Таджикистане. В нем приняли участие воинские контингенты 6 государств ОДКБ – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

По плану учений, миротворцы развернули лагерь для беженцев, но положение существенно осложнилось из-за нехватки воды, продовольствия и медикаментов. Под прикрытием двух боевых вертолетов Ми-24 российские Ми-8 МТВ осуществили доставку гуманитарной помощи в лагерь – продуктов питания, воды, медикаментов и вещей.

При проведении операции условные террористы сбили самолет Ан-26, для спасения экипажа к месту ЧП направили российские вертолеты. Российские военнослужащие отработали задачи как с воздуха, нанеся поражение неуправляемыми ракетами противнику из бортового вооружения вертолетов Ми-8 и Ми-24, а высадившаяся разведывательная группа вступила в бой с атакующими боевиками, освободив летчиков.

Миротворческие силы ОДКБ отразили нападение условных бандформирований на контрольно-пропускной пункт лагеря беженцев. По плану учений, военнослужащие обнаружили ударный беспилотный летательный аппарат противника. Станции "Лесочек" блокировали канал управления БПЛА, а расчет ЗУ-23 уничтожил воздушную цель.

Затем КПП лагеря беженцев подвергся минометному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований. Военнослужащие под прикрытием пары российских вертолетов Ми-24 нанесли удары по противнику. Для удержания наступления противника миротворцы вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, вооружения бронетранспортеров БТР-82А, зенитных установок ЗУ-23, установленных на автомобилях повышенной проходимости УРАЛ.

Для окончательного разгрома бандформирования вертолеты Ми-24, выполняя маневр "горка", нанесли авиационные удары по противнику.

В завершении боевого розыгрыша миротворческие силы освободили населённый пункт, который был захвачен условными террористами.

По плану учений, группа террористов, на вооружении которых находятся стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и "джихад-мобили", захватила посёлок, где проживали 150 мирных жителей.

Миротворческие подразделения блокировали населенный пункт, образовав кольцо и не позволяя противнику покинуть район. Руководством группировки войск было принято решение начать переговоры. Во время психологической акции экипажи звуковещательной станции ЗС-88 на нескольких языках призывали боевиков сдаться без сопротивления, также проводилась радиоэлектронно-информационная блокада окруженного противника, но противник проигнорировал призывы.

Под прикрытием бронетранспортёров группы спецназа провели штурм зданий, в которых заняли оборону боевики. После освобождения в поселок прибыли представители Международного комитета красного креста, которые раздали мирному населению продукты питания, воду, медикаменты, вещевое имущество.

Для доставки гуманитарного груза беженцам в село выдвинулась колонна миротворческих сил под защитой бронетранспортеров БТР-82 и вертолетов Ми-24. В ходе движения на колонну напали диверсанты. Расчеты ЗУ-23 сосредоточенным огнем уничтожили автомобили противника, для усиления семь транспортно-боевых вертолетов Ми-8 осуществляют высадку десанта. Окончательный удар по технике условных террористов нанесло звено штурмовиков Су-25 СМ бомбами ОФАБ-250-270.

Совместные учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2019" принимают участие более 3,5 тыс. военнослужащих Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана и РФ.

Учение проходит в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2019 год под непосредственным руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина и стали завершающим в ходе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство – 2019".

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и Коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство – 2019" прошло на территории Таджикистана из-за возросшей активности террористов в Афганистане. Об этом сказал командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, подводя итоги учений.

"Нерушимое братство – 2019" проводилось с 21 по 29 октября, в них приняли участие более 3,5 тыс. военнослужащих Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана и РФ. практические действия проходят на полигоне Харб-Майдон – в 20 км от границы с Афганистаном.

"Учение явилось венцом совместной подготовки органов управления и войск наших вооруженных сил. Устойчиво деградирующая обстановка в Афганистане, связанная с возросшей деятельностью террористических группировок "Талибан" и "Исламское государство" (запрещены на территории РФ), определила актуальность и место проведения учения. Создание самодостаточной группировки войск дружественных государств в составе воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана для выполнения задач по разгрому международных террористических формирований стало главной особенностью проводимого учения", – сказал Лапин.

В практических действиях были задействованы свыше шестисот единиц вооружения и военной техники, в том числе двадцать пять авиационной, которая обеспечила воздушную разведку и огневую поддержку действий наземной группировки войск.

"Развернутая система управления, в основу которой положен опыт, полученный на учениях "Центр-2019" и согласованные действия оперативного состава позволили успешно провести, согласно замыслу учения, контртеррористическую операцию по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных бандформирований. А передовой опыт, полученный российскими военными в Сирийской Арабской Республике и примененный миротворческими силами ОДКБ в ходе учения, позволил на высоком уровне провести миротворческую операцию по поддержанию мира", – отметил генерал-полковник.

Командующий ЦВО, который руководил учениями "Нерушимое братство" сообщил, что в общей сложности было разыграно 17 различных тактических эпизодов.

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1 комментарий
№1
29.10.2019 11:32
Статья хорошего качества. Приятно читать. Содержание полезно для специалистов.
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