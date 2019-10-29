"Защита от российской угрозы": в НАТО предложили Прибалтике систему совместных военных закупок

В прибалтийских республиках, входящих в структуру НАТО, задумались об осуществлении совместных военных закупок. При этом инициатива исходит от НАТО.

Источник изображения: Минобороны Эстонии

Причина такой инициативы, как отмечается представителями военного командования, связана с тем, что Литва, Латвия и Эстония "сталкиваются с единой угрозой, которую представляет Россия".

Смысл инициативы состоит в следующем: сейчас у трёх республик собственные расходные части военных бюджетов на приобретение оружия и военной техники, но эти отдельные составляющие могут быть объединены.

В конечном итоге, как отмечается в НАТО, это поможет сэкономить денежные средства и создать единую систему "противодействия российской угрозе".

Однако пока в Прибалтике не все поддерживают такого рода инициативу. Так, представляющий главное военное ведомство Латвии Янис Гарисонс отметил, что общая система закупок сразу для трёх стран "может иметь большую добавленную стоимость". По словам Гарисонса, он не против единой системы военных закупок как таковой, но "далеко не все закупки целесообразно переводить в такой вариант".

Гарисонс:

Наши страны – это совсем не то, что США или Великобритания. Мы по определению не можем осуществлять крупных военных закупок. То, что другие страны НАТО могут покупать тысячами, мы покупаем единицами. Это очень малые цифры. Не знаю, насколько тут вырисовывается экономия при совместных закупках.

Фактически согласились с латвийским коллегой и в Минобороны Литвы. Так, заявлено, что для этого потребуется "дополнительная синхронизация бюджетов трёх стран, что крайне затруднительно".

Сама инициатива о "совместной системе военных закупок" явно связана с продвижением идеи о повышении расходов на оборонку. Так, в Литве никак не могут добиться постоянных расходов на армию на требуемом НАТО уровне 2 процентов ВВП.