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29.10.2019
Военное обозрение

СМИ США рассказали о малоизвестном советском бомбардировщике

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В прошлом гидросамолеты были настоящими королями неба и решали все актуальные задачи военного и гражданского характера. В послевоенный период такая техника стала уступать свое место новым самолетам большой дальности и вертолетам. Но именно в этот период появились проекты стратегических бомбардировщиков-амфибий.

Источник изображения: https://warlera.livejournal.com/

США создали бомбардировщик Martin P6M Sea Master. Дозвуковой самолет с боевым радиусом 750 миль прослужил не слишком долго, и к началу шестидесятых от него отказались. Схожий проект разрабатывался и в СССР. С 1955 г. ОКБ В.М. Мясищева работало над проектом летающей лодки М-70.

М-70 создавался в качестве стратегического бомбардировщика с особыми возможностями. Он должен был работать на большом удалении от баз: при необходимости можно было осуществлять посадку на воду и получать топливо от специально оборудованных подлодок. М-70 предлагалось оснастить ядерным и обычным вооружением для поражения разнообразных целей.

Прорабатывалось несколько версий самолета М-70 с отличающимися характеристиками. Одна из них могла подниматься на высоту более 16 км, другая достигала 21 км. Расчетная максимальная скорость была на уровне 1500-1700 км/ч. Такие летные данные позволяли прорывать ПВО противника, построенную на технологиях пятидесятых годов.

М-70 никогда не строился и не летал, но его облик известен. Предлагалось строить изящный, обтекаемый и вытянутый самолет со стреловидным крылом. Пара двигателей размещалась над крылом – как у других гидросамолетов. Еще два мотора находились у основания киля. Фюзеляж оснащался гидролыжей для взлета и посадки. В экипаж предлагали включить трех человек.

Источник изображения: https://warlera.livejournal.com/

Для работы с М-70 следовало построить специальные подлодки, способные нести запас топлива и выполнять дозаправку самолетов в открытом море.

Параллельно с гидросамолетом М-70 в бюро Мясищева создавали два других бомбардировщика для наземных аэродромов. При схожих характеристиках дальности, амфибия отставала от них в прочих параметрах. Кроме того, отсутствовала явная необходимость в летающей лодке-бомбардировщике. Цели в радиусе 2 тыс. миль от советской территории могли бы атаковать бомбардировщики сухопутного базирования или баллистические ракеты.

В мае 1957 г. СССР испытал свою первую межконтинентальную баллистическую ракету Р-7. Это оружие, способное поразить цель на другом континенте за считанные минуты, поставило крест на нескольких перспективных проектах авиационной техники. Дальнейшую разработку сверхзвукового гидросамолета посчитали ненужной. На этом история проекта М-70 закончилась.

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Россия
США
Компании
ЭМЗ Мясищева
Проекты
Ядерный щит
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