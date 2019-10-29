Бур зонда InSight частично вылетел из почвы Марса. Его работу опять остановили

ТАСС, 28 октября. Буровая установка посадочной платформы InSight столкнулась с неизвестным твердым препятствием и частично вылетела из грунта Марса во время последней сессии бурения. Все работы остановлены до тех пор, пока ученые не сформулируют новую стратегию по спасению установки, сообщила команда Insight в своем микроблоге в Twitter.

"Во время буровых работ на этих выходных наш "крот" примерно наполовину вылез из грунта. Предварительный анализ говорит о том, что главной причиной этого послужили необычные свойства почвы. Научная команда миссии обсуждает дальнейший план действий", - говорится в сообщении.

Mars continues to surprise us. While digging this weekend the mole backed about halfway out of the ground. Preliminary assessment points to unexpected soil properties as the main reason. Team looking at next steps. #SaveTheMole #Teamwork pic.twitter.com/UURvU8VTwZ - NASA InSight (@NASAInSight) October 27, 2019

Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре прошлого года. Две главные его задачи - поиски следов "марсотрясений" и изучение внутренней структуры красной планеты. Свою работу InSight начал в феврале этого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.

В первые же сутки работы у прибора начались проблемы. Изначально он должен был погрузиться на 70 сантиметров вглубь Марса, однако этого не произошло. Пройдя около 35 сантиметров, "крот" застопорился.

Новая угроза для марсианского "крота"

Последующие полгода ученые NASA и Германского авиационно-космического центра (DLR) потратили на то, чтобы понять, что именно произошло с буром. Они предполагают, что движению мешает особо плотный слой спекшегося песка, который не ломается под ударами HP3. Эту проблему ученые успешно решили в начале октября, убрав корпус буровой установки и прижав "крота" сбоку при помощи руки-манипулятора InSight.

В первую сессию бурения InSight погрузился на два сантиметра в почву, а в последующие дни он опустился еще на 4-5 сантиметров и достиг очередной опасной отметки. В этот момент специалистам DLR и NASA пришлось убрать руку-манипулятор, которая поддерживала "крота" во время прошлых сессий бурения. Дело в том, что она начала угрожать гибкому шлейфу, который соединяет буровую установку с посадочной платформой. Ученые отодвинули ее на несколько сантиметров и прижали с ее помощью почву там, куда предположительно двигался бур.

Сначала после этой операции, как отметил руководитель проекта HP3 в DLR Тильман Спон, бур начал двигаться быстрее, однако на выходных возникла новая, потенциально фатальная проблема. Как показывают последние фотографии, полученные камерой InSight в субботу, "крот" частично вылетел из ямки и наклонился под опасным углом.

"Одна из возможных причин этого странного поведения "крота" - почва обвалилась внутрь ямки во время бурения, в результате чего бур постепенно начал подниматься к поверхности. Все это большой сюрприз для нас - мы ожидали столкнуться с мягкой почвой, как на то указывали данные с марсоходов Spirit и Opportunity, однако в случае с InSight мы имеем дело с очень плотным и твердым слоем грунта, скрытым под сантиметровым слоем пыли. В ближайшие несколько дней мы проанализируем все собранные данные по свойствам почвы и сформулируем план действий", - отмечается в сообщении.