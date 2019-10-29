ОИС "Адмирал Владимирский" в декабре отправится в поход к берегам Антарктиды

ЦАМТО, 28 октября. Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" в декабре отправится в поход к берегам Антарктиды.

"Поход спланирован главным командованием ВМФ России и приурочен к 200-летию открытия Ледового континента русскими моряками. В настоящее время проводится комплексная подготовка ОИС "Адмирал Владимирский" к этому ответственному и значимому походу", – сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в своем выступлении перед участниками "Географического диктанта" в Санкт-Петербурге.