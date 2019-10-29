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29.10.2019
ЦАМТО

Российские саперы приступили ко второму этапу разминирования территории в Лаосе

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ЦАМТО, 28 октября. Российские саперы приступили ко второму этапу гуманитарного очитки территории в Лаосе от взрывоопасных предметов и боеприпасов, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Во время первого этапа разминирования, проходившего с октября 2018 года, российские военные очистили 104 га территории Лаоса, обнаружив более 340 взрывоопасных предметов, по большей части американских кассетных авиационных бомб времен войны во Вьетнаме.

"Российские военные инженеры международного противоминного центра Вооруженных сил РФ в первый день гуманитарного разминирования окрестностей города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг обнаружили 6 взрывоопасных предметов и артиллерийских боеприпасов", – говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в ходе второго этапа разминирования, который продлится до марта 2020 года, отряду из 34-х российских саперов предстоит очистить 120 га местности близ Пхонсавана, передает "РИА Новости".

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