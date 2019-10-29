Российским военнослужащим продемонстрировали технику войск ПВО Египта на учении "Стрела дружбы-2019"

ЦАМТО, 28 октября. Технику войск ПВО Египта продемонстрировали российским зенитчикам 27 октября на статическом показе в рамках совместного российско-египетского учения "Стрела дружбы-2019".

На показе были представлены десятки единиц боевой техники, в том числе: зенитные ракетные комплексы (ЗРК) российского производства "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", С-125 "Печора" на гусеничных шасси, ЗРК "Куб" на колесной базе, переносные ЗРК "Игла-С", самоходные установки "Шилка-М4", а также военные внедорожники для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Игла-С".

Вся техника имеет камуфлированный окрас песочного цвета для применения в условиях пустыни и полупустыни.

Ознакомительные занятия прошли на территории учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет под Каиром.

В совместном учении от Министерства обороны Российской Федерации принимают участие более 100 зенитчиков Южного военного округа из подразделений, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму.

Совместное российско-египетское учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" проводится в период с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Южного военного округа.