Все выше и выше: работу армейской авиации России показали на видео

В честь Дня армейской авиации Минобороны РФ опубликовало эффектное видео с кадрами боевого применения вертолетов Ми-28Н, Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-35М и Ка-52.

В ролике, продолжительностью полторы минуты, можно увидеть, как "Ночные охотники", "Крокодилы" и "Аллигаторы" наносят ракетно-пушечные удары. Самый грузоподъемный вертолет в мире Ми-26 и Ми-8АМТШ "Терминатор" высаживают десант.

Особенное впечатление производят кадры взлета Ми-8АМТШ с горной гряды, где на высоте свыше двух тысяч метров винтокрылым машинам летать непросто из-за разряженного воздуха.

Отметим, что сейчас происходит обновление парка армейской авиации. До конца 2027 года в войска поступит 98 модернизированных вертолетом Ми-28НМ "Ночной охотник". Данная машина была доработана с учетом боевого применения в Сирии. Вертолет получил новый двигатель с высокими эксплуатационными характеристиками, авионику с новой прицельно-поисковой системой и возможностью взаимодействия с беспилотниками. Кроме того, стали выше максимальная и крейсерская скорости, максимальная взлетная масса.

Для повышения мобильности сухопутных войск создан модернизированный Ми-26Т2В. Он оснащен современным радиоэлектронным и пилотажно-навигационным оборудованием, что позволяет ему круглосуточно выполнять задачи в любом регионе и в различных условиях. Его технические возможности позволяют перебросить до 82 десантников, в санитарном варианте перевезти до 60 раненых на носилках, доставить крупногабаритные грузы и различные виды топлива объёмом до 14 тысяч литров.

Напомним, что днем рождения армейской авиации принято считать 28 октября 1948 года, когда в Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами Ми-1.

Николай Грищенко