В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс

Система питания космонавтов во время перспективных полетов на Луну и Марс не изменится. Об этом сообщил старший научный сотрудник 1-й лаборатории 41-го отдела Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Андрей Баландин.

По его словам, космонавты будут питаться сублимированными продуктами. Баландин объяснил, что в настоящее время это оптимальный вариант.

"Быть может, в будущем и будут выращивать, перерабатывать что-то на кораблях и станциях, но сейчас сублиматы — оптимальный вариант", — говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса" в понедельник, 28 октября.

Технология сублимации заключается в сохранении в продуктах питательных веществ, микроэлементов, витаминов, естественного запаха, вкуса и даже первоначальной формы, рассказали в госкорпорации. Такие продукты хранятся несколько лет. Ряд блюд доставляют на Международную космическую станцию (МКС) в консервных банках.

"Однако не всё космическое питание сублимируют: есть блюда, которые лучше оставлять в первозданном виде, например, азу, запеканка, говядина с овощным гарниром, омлет с куриной печенью", — отметили в "Роскосмосе".

Кроме завтраков, обедов и ужинов космонавтам выделяется на день определенное количество кофе и чая, а также им доставляют свежие фрукты и овощи.

Ранее в октябре сообщалось, что полностью российский экипаж космического корабля "Союз МС" планируют отправить на МКС осенью 2020 года. До этого экипаж, целиком состоящий из российских космонавтов, прибыл на орбитальную станцию "Мир" в 2000 году.