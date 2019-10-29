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29.10.2019
ТАСС

Путин объявил благодарность главному конструктору космической обсерватории "Спектр-РГ"

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Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Благодарность объявлена за заслуги в развитии ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность главному конструктору космической обсерватории "Спектр-РГ", заместителю начальника НПО им. Лавочкина Илье Ломакину. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодарность объявлена за заслуги в развитии ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, президент объявил благодарность испытателю деталей и приборов Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия" Талгату Мухаметшину, испытателю измерительных систем Владиславу Топольскому, а также фрезеровщику завода Александру Шестакову.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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