"Защита от Ирана": американские системы Patriot развёрнуты в Катаре

В ближневосточных СМИ сообщается, что на территории Катара впервые была развёрнута американская система противовоздушно-противоракетной обороны Patriot.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечается, что речь идёт о радаре AN/MPQ-65 и четырёх пусковых установках "Пэтриот" к юго-западу от американской военной базы в Эль-Удейде.

Заявлено, что изначально решение о развёртывание системы было принято ещё в прошлом году. А после известных событий с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии процесс в Катаре было решено ускорить.

По официальным заявлениям, американская система "Пэтриот", которая появилась неподалёку от Эль-Удейда, будет защищать столицу страны, Доху, от "возможных атак с применением иранских беспилотных летательных аппаратов и ракет". Американские партнёры Катара утверждают, что эта страна "может подвергнуться атаке со стороны Ирана".

Дополнительно сообщается, что Patriot развёрнут в Катаре в связи с тем, что в 2022 году в этой стране должен пройти Чемпионат мира по футболу. Планируется, что именно американскими "Пэтриотами" небо Катара будет закрываться от возможных атак.

Ранее сообщалось, что Raytheon реализует контракт на поставку в Катар оперативных систем противовоздушной и противоракетной обороны. На первом этапе стоимость контракта составляет 250 млн долларов. "Пэтриотами" планируется прикрывать также месторождение природного газа Рас-Лаффан, порт Месаид и лагерь подготовки войск Аль-Шамаль.