Система питания космонавтов во время полетов на Луну меняться не будет

Космонавты будут продолжать питаться сублимированными продуктами

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Космонавты во время перспективных полетов на Луну и Марс будут питаться, как и сейчас, сублимированными продуктами. Об этом сообщил старший научный сотрудник 1-й лаборатории 41-го отдела Центра подготовки космонавтов Андрей Баландин.

"В перспективных полетах на Луну и Марс в вопросах питания пока планируется оставить все на достигнутом уровне. Быть может, в будущем и будут выращивать, перерабатывать что-то на кораблях и станциях, но сейчас сублиматы - оптимальный вариант", - приводятся слова Баландина в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, сейчас основу рациона питания составляют сублиматы, поскольку эта технология "позволяет сохранить в них питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный запах, вкус и даже первоначальную форму". При этом такая еда может храниться в течение нескольких лет без ущерба для качества. В то же время ряд блюд поставляют на МКС в консервных банках, в том числе азу, запеканку, говядину с овощным гарниром, омлет с куриной печенью и другие.

Каждый космонавт к основному рациону получает дополнительный набор питания, который он может выбрать по результатам дегустации на свой вкус, пояснили в госкорпорации.