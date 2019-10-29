Министр обороны Японии перепутал принадлежность Курил

Глава Министерства обороны страны "восходящего солнца" Такэси Ивая потребовал от вооруженных сил сбивать российские самолеты, пролетающие над южными островами Курильской гряды.

Free News отмечает, что данная территория является неотъемлемой частью РФ, однако, Япония оспаривает это и намерена включить острова в свой состав.

Такое громкое заявление не осталось без ответа со стороны российского военного ведомства. Его представитель Игорь Конашенков объяснил японской стороне, что данные действия будут восприниматься, как прямая агрессия и на них последует незамедлительный жесткий ответ.

В стране "восходящего солнца" поняли нависшую угрозу и принялись извиняться за высказывания министра обороны Такэси Ивая.

Япония вынуждена принести России официальные извинения в связи с угрозой, выдвинутой министром обороны Такэси Ивая. Слова министра вызывают у нас глубочайшее сожаление, мы оцениваем их, как неуместные. Токио готов продолжать диалог и предоставить запрашиваемые Москвой гарантии, - заявил советник по вопросам обороны и безопасности Японии Мунэо Судзуки.