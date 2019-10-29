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29.10.2019
Военно-промышленный курьер

Министр обороны Японии перепутал принадлежность Курил

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава Министерства обороны страны "восходящего солнца" Такэси Ивая потребовал от вооруженных сил сбивать российские самолеты, пролетающие над южными островами Курильской гряды.

Free News отмечает, что данная территория является неотъемлемой частью РФ, однако, Япония оспаривает это и намерена включить острова в свой состав.

Такое громкое заявление не осталось без ответа со стороны российского военного ведомства. Его представитель Игорь Конашенков объяснил японской стороне, что данные действия будут восприниматься, как прямая агрессия и на них последует незамедлительный жесткий ответ.

В стране "восходящего солнца" поняли нависшую угрозу и принялись извиняться за высказывания министра обороны Такэси Ивая.

Япония вынуждена принести России официальные извинения в связи с угрозой, выдвинутой министром обороны Такэси Ивая. Слова министра вызывают у нас глубочайшее сожаление, мы оцениваем их, как неуместные. Токио готов продолжать диалог и предоставить запрашиваемые Москвой гарантии, - заявил советник по вопросам обороны и безопасности Японии Мунэо Судзуки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Персоны
Конашенков Игорь
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2 комментария
№1
29.10.2019 10:14
Для полного суверенитета над островами Японии не хватает только юридических формальностей. Все остальное российские власти им предоставили. Могут хозяйничать почти как у себя дома.
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№2
29.10.2019 10:18
Цитата, q
Министр обороны Японии перепутал принадлежность Курил

И неудивительно:





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