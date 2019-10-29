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29.10.2019
Военно-промышленный курьер

Российским саперам приходится буквально ходить по минам

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в первый день гуманитарного разминирования окрестностей города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг обнаружили 6 взрывоопасных предметов и артиллерийских боеприпасов. Особенностью разминирования данной территории является высокая концентрация неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов, не относящихся к взрывоопасным объектам", - отмечается в сообщении.

Только в первый день саперами было обследовано 549 источников сигналов, большая часть из которых оказалась осколками снарядов и авиабомб, - сообщили военные. 

Российским саперам предстоит провести совместное гуманитарное разминирование 120 га местности близ города Пхонсаван. В задачу российских военных инженеров входят поиск, обнаружение и оценка состояния взрывоопасных предметов, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метров. 

Военнослужащие отряда разминирования "U-58" Лаосской народной армии, в свою очередь, займутся уничтожением найденных боеприпасов, как на местах обнаружения, так и на специализированных полигонах, пояснили в Минобороны РФ. 

Российский отряд разминирования состоит из 34-х военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, уже имеющих опыт работ в Лаосской Народной Демократической Республике. Несколько десятилетий назад на территории данной провинции велись активные боевые действия, что осложняет работу саперов, говорится в сообщении.

С 1960 по 1973 год в Лаосе велась гражданская война. Конфликт разразился между властями страны, которые поддерживали США и Южный Вьетнам, и лаосскими партизанами, получавшими помощь со стороны Северного Вьетнама и СССР.

С 1964 по 1973 года Вашингтон вел кампанию в Лаосе, которая получила в США название "секретной войны". За это время на страну были сброшены более 2 млн бомб, около 30% из них не разорвались. В 2016 году сообщалось, что Вашингтон выделит около $90 млн на программу по обезвреживанию в Лаосе бомб, сброшенных американскими ВВС.

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Страны
Вьетнам
Лаос
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
29.10.2019 13:33
Перед саперами нашими шляпу хочется снять. Вот уж кто воюет постоянно. И при этом всегда "в тени". Им уделяют в СМИ минимум внимания. А ведь это реально мужественные люди.
+2
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Российским саперам приходится буквально ходить по минам