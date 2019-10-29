Спасательному судну "Эпрон" Черноморского флота исполнилось 60 лет

ЦАМТО, 28 октября. Экипаж спасательного судна "Эпрон" Черноморского флота (ЧФ) отпраздновал 60-летний юбилей корабля.

В рамках торжественного мероприятия спасательное судно "Эпрон" 26 октября ошвартовалось на причале Минная стенка, где прошла церемония подъема флага и митинг по случаю юбилея судна с участием командования флота, экипажа судна, военнослужащих Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР), а также ветеранов флота.

Сейчас спасательное судно входит в состав аварийно-спасательного отряда ЧФ. Командир судна – капитан 3 ранга Евгений Хрипков.

В 2015 году "Эпрон" прошел значительный ремонт, в ходе которого был выполнен большой объем корпусных работ, произведена замена ряда систем и оборудования. Также судно получило на вооружение новейший глубоководный телеуправляемый аппарат "Пантера Плюс". После завершения монтажа этого аппарата спасательное судно располагает комплексом средств поиска и спасения, в который, помимо "Пантеры Плюс", входит подводный телеуправляемый аппарат "Тайгер", комплекты глубоководных нормобарических скафандров, современное водолазное снаряжение, наблюдательные камеры, водолазный колокол и барокамеры, сообщает пресс-служба Южного военного округа.