Зеленский повлиял? Добровольцы в Донбассе сложили оружие

МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса

Украинские добровольческие отряды вывезли оружие из населенного пункта Золотое в районе разведения сил в Донбассе, сообщили в МВД Украины. При этом ранее сообщалось, что бойцы этих формирований решительно настроены стоять на своем и не оставлять позиции. Вывоз оружия ранее стал причиной спора между одним из добровольцев и президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетил их позиции.

Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян сообщил, что украинские добровольческие отряды вывезли оружие из населенного пункта Золотое-4 вблизи линии разведения сил в Донбассе.

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории", - приводят слова Трояна на странице министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Он уточнил, что теперь в Золотом находится "группа волонтеров без оружия".

Владимир Зеленский 26 октября посетил позиции добровольцев в населенном пункте Золотое Луганской области. Там он встретился с обороняющими блокпост и обсудил с ними отвод войск и фронт, передавал портал Inforesist.

Один из добровольцев обратил внимание президента, что при подписании перемирия необходимо "учитывать все риски". Зеленский в ответ сказал, что ему все равно, с кем будет заключено перемирие: с Россией или с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). "Нам нужно территории вернуть и прекратить убийства", - объяснил украинский лидер.

Диалог с одним из националистов у Зеленского в тот день прошел на повышенных тонах. Доброволец указал президенту на то, что по стране прошли протестные акции, поэтому нужно "формализировать отношения". "Ты со мной хочешь формализировать? Ты со мной?" - переспросил Зеленский.

В ответ его собеседник ответил, что "люди требовали встречу" с главой государства. Но сам президент лишь в очередной раз потребовал сдать оружие. "Денис, послушай, я президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. И ты мне не переводи разговор на акции", - сказал он.

Обстановка в добровольческих полках в последнее время накаляется все сильнее. Лидер украинского батальона "Азов" (против многих участников которого в России заведены уголовные дела) Андрей Билецкий в своем YouTube-канале 27 октября предупредил, что перебросит в район Золотого тысячи своих сторонников.

"Если вы решите исполнить свои угрозы - выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч [людей]", - заявил он.

Лидер "Азова" обвинил Владимира Зеленского в "сдаче огромной территории" и заверил, что его бойцы останутся в зоне предполагаемого разведения сторон, поскольку "заработали право на собственное мнение своей кровью".

Прекращение огня и разведение сил на линии соприкосновения в зоне конфликта он считает капитуляцией.

Одна из претензий националистов - подписание в начале октября "формулы Штайнмайера", которая предполагает разведение сил, а затем признание Киевом особого статуса ДНР и ЛНР. Согласно плану, этот процесс должен проходить поэтапно: сначала статус будет введен на временной основе в день проведения выборов, которые должны состояться по украинским законам, а после того как ОБСЕ подтвердит легитимность результатов голосования, особый статус закрепят уже на постоянной основе. Это изменение Киев пропишет в своих нормативно-правовых актах.

Украинские националисты называют подписание "формулы Штайнмайера" капитуляцией. В течение месяца по нескольким городам Украины прошла серия многотысячных акций протеста "Нет капитуляции". Самые масштабные состоялись в Киеве 6 и 14 октября. По разным данным, на них вышли от 5 до 10 тыс. человек.

Пока украинцы препятствуют выполнению соглашений Киевом, выходя на митинги, бойцы добровольческих формирований переходят к более решительным действиям.

В день, когда стороны вооруженного конфликта в Донбассе должны были начать разводить силы и средства от линии соприкосновения, бойцы "Азова" вопреки минским договоренностям заняли село Золотое.

"Если свою прямую обязанность - защищать каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы", - говорил тогда Билецкий.

В результате сроки разведения нарушили и со стороны ДНР и ЛНР: сообщалось, что ополченцы обстреляли населенные пункты. Но в самопровозглашенных республиках эти обвинения отрицают. Вину за срыв разведения они возложили на украинских радикалов.

Кроме того, бойцы "Азова" попытались прорваться через украинские же блокпосты нацполиции, поэтому сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять в воздух, чтобы отогнать их.

Кристина Сизова