Нигерия показала бронемашину Ezugwu ("Гора") класса MRAP

Бронированные автомобили получили широкое распространение по всему миру. Их изготовлением занимаются даже страны, чей военно-промышленный комплекс находится в зачаточном состоянии. Этому способствует доступность на мировом рынке ключевых агрегатов, необходимых для создания бронемашины.

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На этот раз выделилась нигерийская оборонка. Местная госкорпорация Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON) продемонстрировала своё новое творение - бронеавтомобиль Ezugwu (в переводе на русский - "Гора"). Как утверждается, данная разработка относится к классу MRAP, то есть техники, устойчивой к разрушительному воздействию мин.

Как отмечается, указанное изделие в состоянии выдержать подрыв по крайней мере 12 кг взрывчатого вещества под колесами и 6,75 кг под днищем бронекорпуса. В качестве силовой установки машины выступает дизельный двигатель мощностью 615 лошадиных сил. Автомобиль оснащен тепловизорами и системой камер кругового обзора.

Всего нигерийские вооруженные силы планируют приобрести 130 бронеавтомобилей данного типа.

Компания DICON – ведущий производитель продукции военного назначения в Нигерии – была создана в 1964 году. Тогда западногерманской фирме Фрица Вернера было поручено создание завода по выпуску боеприпасов в Кадуне. Сейчас, как утверждает корпорация, она способна производить широкий ассортимент товаров, включая автоматическое оружие, пистолеты, гранатометы, минометы.