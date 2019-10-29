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29.10.2019
ТАСС

Источник: два океанографических исследовательских судна для Минобороны РФ спустили на воду

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Спущенные на воду на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" океанографические исследовательские суда "Евгений Горигледжан" проекта 02670 и "Алмаз" проекта 22010, строящиеся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства
Спущенные на воду на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" океанографические исследовательские суда "Евгений Горигледжан" проекта 02670 и "Алмаз" проекта 22010, строящиеся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации (в правой части снимка). Слева виден большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, готовящийся к выходу на заводские ходовые испытания. Калининград, 27.10.2019.
Источник изображения: Shurikkk75 / forums.airbase.ru

Речь идет о судах проекта 02670 "Евгений Горигледжан" и проекта 22010 "Алмаз"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Корабелы Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" спустили на воду два океанографических исследовательских судна для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в кораблестроительной отрасли.

"Так называемый технический спуск судов без торжественной церемонии по этому поводу состоялся в первой декаде октября", - сказал он.

Речь идет о судах проекта 02670 "Евгений Горигледжан" и проекта 22010 "Алмаз".

"Евгений Горигледжан" перезаложен в 2016 году на базе морского буксира МБ-305 проекта В-92. Его главной заявленной задачей станет "проведение подводных технических работ". Водоизмещение судна - 4 тыс. тонн, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека плюс 25 членов экспедиции.

"Алмаз" - второе судно проекта 22010, заложено 9 июня 2016 года. Водоизмещение - 5,2 тыс. тонн.

Оба судна разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
22010 Крюйс
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Янтарь ПСЗ
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