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29.10.2019
Интерфакс-АВН

Миротворцы ОДКБ отразили нападение "террористов" на лагерь беженцев на учениях в Таджикистане

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Пресс-служба ОДКБ
Пресс-служба ОДКБ.

Харб-Майдон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отразили нападение условных бандформирований на контрольно-пропускной пункт лагеря беженцев в рамках завершающего розыгрыша учения "Нерушимое братство - 2019", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По плану учений, которые проходят на полигоне Харб-Майдон в Республике Таджикистан, военнослужащие обнаружили ударный беспилотный летательный аппарат противника. Станции "Лесочек" блокировали канал управления беспилотников, а расчет ЗУ-23 уничтожил воздушную цель.

Затем КПП лагеря беженцев подвергся минометному обстрелу со стороны условных незаконных вооруженных формирований. Военнослужащие под прикрытием пары российских вертолетов Ми-24 нанесли удары по "противнику".

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