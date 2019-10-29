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29.10.2019
Военное обозрение

Ледокол, способный потопить авианосец: вьетнамские СМИ об "Иване Папанине"

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25 октября в России состоялся спуск на воду "Ивана Папанина" - ледокола, который будет оснащен крылатыми ракетами, способными потопить неприятельские корабли с водоизмещением в тысячи тонн. Своё мнение высказывает вьетнамское издание BaoDatViet, специализирующееся на военной тематике.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, корабли проекта 23550 могут эксплуатироваться как среди льдов толщиной в 1,5 м, так и в тропических водах. Их водоизмещение составляет 6800 тонн, длина - 114 м, максимальная скорость 18 узлов, дальность действия 9650 км, продолжительность нахождения в море море - 60 суток, экипаж - 49 человек с возможностью перевозки свыше 47 чел. Корабли несут два беспилотных летательных аппарата, имеется одна вертолетная площадка.

Но особая уникальность этого класса состоит в том, что помимо выполнения основной функции ледокола он снаряжается двумя ракетными комплексами Club-K и 100-мм артустановкой A190-01

- указывает BaoDatViet.

Со слов вьетнамского издания, с помощью системы Club-K корабль проекта 23550 становится уничтожителем морских тяжеловесов, так как он способен атаковать все типы надводных кораблей, включая авианосцы, и прибрежные цели.

В каждой пусковой установке находится по 4 противокорабельные ракеты 3М-54КЕ, 3М-54КЕ1 ("Калибр") или Х-35 "Уран-Э". Время развертывания боевой системы составляет всего около 15 минут.

Русские считают, что их [кораблей проекта 23550] вполне достаточно, чтобы охладить горячие головы неприятелей

- делает вывод издание.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
3М-54
Club-K
Х-35
Проекты
23550
Авианосец
БПЛА
Калибр КР
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3 комментария
№1
29.10.2019 00:47
Шо опять? 8-))) Шо ещё один "убийца авианосцев"? 8-)))

Так и не дождались "убийцу авианосцев" в виде сторожевика 22160 проекта, где "на потребу ширпотребу" тоже заливали про неимеющийаналогов "Калибр" где-то к спрятанный под палубой в коморке в контейнере. Теперь завели шарманку на ту же тему но уже с патрульным ледоколом?

Не надоело дурь-то нести, пропагандисты? 8-)
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№2
29.10.2019 07:30
Цитата, ID: 19334 сообщ. №1
Не надоело дурь-то нести, пропагандисты? 8-)
А вьетнамцы то и не знали, кто они...
0
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№3
29.10.2019 12:57
gerrfrost,
это
Цитата, q
Не надоело дурь-то нести, пропагандисты? 8-)
у него "внутренний диалог" - с самим собой.
+2
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