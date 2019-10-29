Российские саперы отмечают высокую концентрацию взрывоопасных объектов близ Пхонсавана в Лаосе

В первый день гуманитарного разминирования военные инженеры обнаружили шесть неразорвавшихся боеприпасов

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - В первый день гуманитарного разминирования Лаоса российские военные инженеры обнаружили в республике шесть взрывоопасных предметов и боеприпасов, сообщает в понедельник Минобороны РФ.

"Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в первый день гуманитарного разминирования окрестностей города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг обнаружили 6 взрывоопасных предметов и артиллерийских боеприпасов. Особенностью разминирования данной территории является высокая концентрация неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов, не относящихся к взрывоопасным объектам", - отмечается в сообщении.

Военнослужащим отряда разминирования приходится реагировать, уточнили в Минобороны РФ, на каждый сигнал средств поиска и осуществлять откопку, идентификацию и определять степень опасности каждого предмета. "Только в первый день саперами было обследовано 549 источников сигналов, большая часть из которых оказалась осколками снарядов и авиабомб", - сообщили военные.

Российским саперам предстоит провести совместное гуманитарное разминирование 120 га местности близ города Пхонсаван. В задачу российских военных инженеров входят поиск, обнаружение и оценка состояния взрывоопасных предметов, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метров. Военнослужащие отряда разминирования "U-58" Лаосской народной армии, в свою очередь, займутся уничтожением найденных боеприпасов, как на местах обнаружения, так и на специализированных полигонах, пояснили в Минобороны РФ.

Российский отряд разминирования состоит из 34-х военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, уже имеющих опыт работ в Лаосской Народной Демократической Республике. Несколько десятилетий назад на территории данной провинции велись активные боевые действия, что несомненно осложняет работу саперов, говорится в сообщении военных.

В 2018-2019 годах в стране уже работал отряд российских саперов. С 1960 по 1973 год в Лаосе велась гражданская война. Конфликт разразился между властями страны, которые поддерживали США и Южный Вьетнам, и лаосскими партизанами, получавшими помощь со стороны Северного Вьетнама и СССР.