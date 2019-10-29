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29.10.2019
Интерфакс-АВН

Президент Ирака заявил, что готов перенастроить отношения с Россией

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Т-90С ВС Ирака
Т-90С ВС Ирака.
Источник изображения: rg.ru

Он заявил, что надежность США как союзника оказалась под сомнением

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирака Бархам Салех сообщил, что рассматривает возможность перенастроить отношения Ирака с другими странами, в том числе с Россией.

"Союзники США обеспокоены надежностью Штатов", - заявил Салех в интервью порталу Axios.

Отвечая на вопрос СМИ о том, может ли сокращение присутствия США на Ближнем Востоке привести к перенастройке отношений между Ираком и Россией, президент не стал исключать такой возможности.

"Конечно, в этом районе много действующих лиц. Я не один из тех, кто снова идет и говорит американцам или русским: "Если вы не делаете это для меня, я пойду другим путем". Но мы должны думать о наших собственных приоритетах, и я очень четко давал это понять", - сказал Салех.

По его словам, вывод войск США из Сирии, оставит курдов на произвол судьбы и увеличит опасность возрождения ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

"Военное поражение ИГИЛ - это важная победа, но не неполная, а также ненадежная. Он может легко возродиться. И это то, о чем я беспокоюсь", - сказал он.

Президент Ирака также обеспокоен враждой, вспыхнувшей между США и Ираном. По его мнению, война между этими странами станет "катастрофой для всех".

"Иран - наш сосед. У нас 1,4 км границ с Ираном. И мы не можем желать Ирану зла. Это не в наших интересах", - заявил Салех.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Иран
Россия
Сирия
США
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