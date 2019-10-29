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29.10.2019
Вестник Мордовии

Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российская морская пехота вновь стала вооружаться основными боевыми танками. Пока речь идет о газотурбинных Т-80БВ.

А ведь относительно недавно, в ходе очередных реформ ее полностью лишили такой техники. Стоит напомнить, что буквально до начала 90-х годов у морпехов на вооружении находились как средние танки, так легкие ПТ-76. И сейчас потребность в плавающих танках не исчезла.

Возможно, в следующем десятилетии наши морпехи наконец-то получат машины, которые они ждут уже более 30 лет. Пусть даже они будут называться не танками, а "самоходными артиллерийскими установками".

О том, какой будет такая машина, можно представить по изображению, появившемуся в Сети в мае прошлого года в презентации от УВЗ на тему "Унифированная боевая платформа. Предложения по созданию боевых и обеспечивающих машин".

Судя по рисунку, перед нами своеобразная мини-"армата", экипаж из трех человек находится в передней части в защищенной капсуле, а вооружение, по всей видимости, 125-мм пушка, размещается в необитаемом боевом модуле.

В качестве двигателя применена 1250-сильная турбина. Также как и базовая машина, для скоростного преодоления участков моря найдет применение специальное трансформирующееся оборудование, позволяющее переходить на воде на глиссирующий режим.

Вес новинки вряд ли будет превышать 35 тонн.

В настоящее время аналогичной техникой располагает морская пехота ВМС КНР. У них также имеется БМПП и машина огневой поддержки со 105-мм орудием.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Армата
Т-80
Компании
Уралвагонзавод
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9 комментариев
№1
29.10.2019 09:09
Есть плавающий Спрут, его и нужно закупать для МП..
0
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№2
29.10.2019 13:05
Цитата, q
экипаж из трех человек находится в передней части в защищенной капсуле,
Какая главная причина упорного размещения экипажа в передней части? Чтобы мехводу голову можно было высунуть наверх через люк и вести машину чисто конкретно, а не по экранчикам? Не пора ли всё-таки сзади начать экипаж размещать?
-2
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№3
29.10.2019 13:38
НА самом деле..... 36 тон весил и плавал (заггули это на видео) т64 при том поплавки можно дублировать надуваемыми втч снизу (отрыв припосадке на дно) иметь всплывающее ОПВТ и разнесёную но всё же две ДЗ и вабще микротанк меньше т64 а значит имеет домногочего брони особено если 2 тела и между ними пушка 57мм счто бъёт на 12 км втч опережая вертолёты по их ПТУРной досягаемости. (с) захожим в блог открываем первые записи пинаем яростно в чём я там неправ.
0
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№4
29.10.2019 13:39
Цитата, zhelezyaka сообщ. №2
причина
потрудитесь родить почему так нет и так да идля наоброт аналогично
0
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№5
29.10.2019 14:53
Цитата, zhelezyaka сообщ. №2
Какая главная причина упорного размещения экипажа в передней части?
При размещении двигателя впереди,в случае пробития а иногда и сильного удара,движок заглохнет или сдохнет.А вот весь экипаж будет проблематично уничтожить разом.Учитывая что боеукладка отделена от них,а они в "капсуле".Не вспоминая что другое расположение будет требовать изменения люков для экипажа.В центре башня.По зади башни экипаж ну такое себе,резервные классические способы наблюдения за обстановкой должны быть.
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№6
29.10.2019 15:10
Цитата, неравнодушный сообщ. №5
При размещении двигателя впереди,в случае пробития а иногда и сильного удара,движок заглохнет или сдохнет.А вот весь экипаж будет проблематично уничтожить разом.
Это аргумент зачетный.
Но перед движком будут ещё и бакИ с топливом.
В порядке полубреда:
И двигатель, наверное, может быть резервный (маломощный). Может быть даже и гибридная схема (с резервным электродвигателем - на время достаточное, чтобы удрать).
Ведь после пробития логично уже удирать (второй вариант -  побеждать радикально) - либо экипаж неполный, либо движок один накрылся, либо ещё что.
0
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№7
29.10.2019 16:04
Чем Спрут плох, достойная замена ПТ-76.
+1
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№8
29.10.2019 16:34
Цитата, zhelezyaka сообщ. №6
Но перед движком будут ещё и бакИ с топливом.
Так он и так там перед экипажем как правило может быть.
Цитата, zhelezyaka сообщ. №6
И двигатель, наверное, может быть резервный (маломощный).
Это если бы электродвижатель)А тут здоровая "чугунная" хрень которая и так много места занимает.
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№9
29.10.2019 17:19
zhelezyaka
Цитата, zhelezyaka сообщ. №2
Не пора ли всё-таки сзади начать экипаж размещать?
В чём плюсы-то? Типа, дополнительная защита? Да с чего вдруг??? Мотор он не из бронестали делается же, т.е. пробивается ну очень легко и даже пулькой 7,62х54 - чего уж говорить про БОПС или кумулятивную струю? Если размещать двигатель спереди, то, помимо того, что танк легко может быть обездвижен в случае пробития, там ещё центр тяжести смещается вперёд - труднее станет преодолевать препятствия, рвы. И да, если выйдут из строя камеры, то сложней будет наблюдать, особенно если экипаж в корме будет, за башней. Если в сзади размещать экипаж, то плюс фактически всего один - удобней, быстрей и безопасней выходить через заднюю дверь, если танк будет подбит или застрянет на поле боя. А подбит или застрянет он будет с большей вероятностью.

Для БМП, БТР ещё как-то оправдано переднее размещение двигателя - из-за удобства выхода десанта на поле боя. Да и то наши сделали БМП-3 и они ведь знали про неудобство десантирования в этом случае, но всё равно видимо нашлись доводы в пользу такого решения (та же балансировка и меньшая вероятность пробить мотор и встать?)
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