Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Российская морская пехота вновь стала вооружаться основными боевыми танками. Пока речь идет о газотурбинных Т-80БВ.
А ведь относительно недавно, в ходе очередных реформ ее полностью лишили такой техники. Стоит напомнить, что буквально до начала 90-х годов у морпехов на вооружении находились как средние танки, так легкие ПТ-76. И сейчас потребность в плавающих танках не исчезла.
Возможно, в следующем десятилетии наши морпехи наконец-то получат машины, которые они ждут уже более 30 лет. Пусть даже они будут называться не танками, а "самоходными артиллерийскими установками".
О том, какой будет такая машина, можно представить по изображению, появившемуся в Сети в мае прошлого года в презентации от УВЗ на тему "Унифированная боевая платформа. Предложения по созданию боевых и обеспечивающих машин".
Судя по рисунку, перед нами своеобразная мини-"армата", экипаж из трех человек находится в передней части в защищенной капсуле, а вооружение, по всей видимости, 125-мм пушка, размещается в необитаемом боевом модуле.
В качестве двигателя применена 1250-сильная турбина. Также как и базовая машина, для скоростного преодоления участков моря найдет применение специальное трансформирующееся оборудование, позволяющее переходить на воде на глиссирующий режим.
Вес новинки вряд ли будет превышать 35 тонн.
В настоящее время аналогичной техникой располагает морская пехота ВМС КНР. У них также имеется БМПП и машина огневой поддержки со 105-мм орудием.
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экипаж из трех человек находится в передней части в защищенной капсуле,Какая главная причина упорного размещения экипажа в передней части? Чтобы мехводу голову можно было высунуть наверх через люк и вести машину чисто конкретно, а не по экранчикам? Не пора ли всё-таки сзади начать экипаж размещать?
причинапотрудитесь родить почему так нет и так да идля наоброт аналогично
Какая главная причина упорного размещения экипажа в передней части?При размещении двигателя впереди,в случае пробития а иногда и сильного удара,движок заглохнет или сдохнет.А вот весь экипаж будет проблематично уничтожить разом.Учитывая что боеукладка отделена от них,а они в "капсуле".Не вспоминая что другое расположение будет требовать изменения люков для экипажа.В центре башня.По зади башни экипаж ну такое себе,резервные классические способы наблюдения за обстановкой должны быть.
При размещении двигателя впереди,в случае пробития а иногда и сильного удара,движок заглохнет или сдохнет.А вот весь экипаж будет проблематично уничтожить разом.Это аргумент зачетный.
Но перед движком будут ещё и бакИ с топливом.
В порядке полубреда:
И двигатель, наверное, может быть резервный (маломощный). Может быть даже и гибридная схема (с резервным электродвигателем - на время достаточное, чтобы удрать).
Ведь после пробития логично уже удирать (второй вариант - побеждать радикально) - либо экипаж неполный, либо движок один накрылся, либо ещё что.
Но перед движком будут ещё и бакИ с топливом.Так он и так там перед экипажем как правило может быть.
И двигатель, наверное, может быть резервный (маломощный).Это если бы электродвижатель)А тут здоровая "чугунная" хрень которая и так много места занимает.
Не пора ли всё-таки сзади начать экипаж размещать?В чём плюсы-то? Типа, дополнительная защита? Да с чего вдруг??? Мотор он не из бронестали делается же, т.е. пробивается ну очень легко и даже пулькой 7,62х54 - чего уж говорить про БОПС или кумулятивную струю? Если размещать двигатель спереди, то, помимо того, что танк легко может быть обездвижен в случае пробития, там ещё центр тяжести смещается вперёд - труднее станет преодолевать препятствия, рвы. И да, если выйдут из строя камеры, то сложней будет наблюдать, особенно если экипаж в корме будет, за башней. Если в сзади размещать экипаж, то плюс фактически всего один - удобней, быстрей и безопасней выходить через заднюю дверь, если танк будет подбит или застрянет на поле боя. А подбит или застрянет он будет с большей вероятностью.
Для БМП, БТР ещё как-то оправдано переднее размещение двигателя - из-за удобства выхода десанта на поле боя. Да и то наши сделали БМП-3 и они ведь знали про неудобство десантирования в этом случае, но всё равно видимо нашлись доводы в пользу такого решения (та же балансировка и меньшая вероятность пробить мотор и встать?)