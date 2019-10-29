Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российская морская пехота вновь стала вооружаться основными боевыми танками. Пока речь идет о газотурбинных Т-80БВ.

А ведь относительно недавно, в ходе очередных реформ ее полностью лишили такой техники. Стоит напомнить, что буквально до начала 90-х годов у морпехов на вооружении находились как средние танки, так легкие ПТ-76. И сейчас потребность в плавающих танках не исчезла.

Возможно, в следующем десятилетии наши морпехи наконец-то получат машины, которые они ждут уже более 30 лет. Пусть даже они будут называться не танками, а "самоходными артиллерийскими установками".

О том, какой будет такая машина, можно представить по изображению, появившемуся в Сети в мае прошлого года в презентации от УВЗ на тему "Унифированная боевая платформа. Предложения по созданию боевых и обеспечивающих машин".

Судя по рисунку, перед нами своеобразная мини-"армата", экипаж из трех человек находится в передней части в защищенной капсуле, а вооружение, по всей видимости, 125-мм пушка, размещается в необитаемом боевом модуле.

В качестве двигателя применена 1250-сильная турбина. Также как и базовая машина, для скоростного преодоления участков моря найдет применение специальное трансформирующееся оборудование, позволяющее переходить на воде на глиссирующий режим.

Вес новинки вряд ли будет превышать 35 тонн.

В настоящее время аналогичной техникой располагает морская пехота ВМС КНР. У них также имеется БМПП и машина огневой поддержки со 105-мм орудием.