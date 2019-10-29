Хуаньцю шибао (Китай): почему Россия и Бразилия сильны в военном спорте? Эксперт объясняет загадку

В Китае проходят VII Всемирные военные игры, которые привлекли широкое внимание. В тройке лидеров – Китай, Россия и Бразилия. Почему российские и бразильские команды так хороши военном спорте? Китайский эксперт объясняет эту загадку.

22 октября в Ухане прошел четвертый день VII Всемирных военных игр. Китайская команда занимает первое место с 54 золотыми, 25 серебряными и 15 медными медалями. Россия занимает второе место с 27 золотыми, 24 серебряными и 25 медными медалями, Бразилия занимает третье место с 10 золотыми, 13 серебряными и 18 медными медалями. Соревнования с "военным колоритом" в этих военных играх привлекли широкое внимание, российские и бразильские команды, которые показали отличные результаты в предыдущих военных играх, также хорошо проявили себя в этих соревнованиях. Можем ли мы, опираясь на подобные военные соревнования, дать оценку уровню подготовки и боеспособности армий данных стран?

В этих военных играх Россия и Бразилия также показали выдающиеся результаты и заняли второе и третье места в медальном зачете после Китая. Почему эти две страны так сильны в военных видах спорта?

По мнению Чжу Чаншэна, исполнительного секретаря китайского "мозгового центра", наиболее значимыми с точки зрения спортивных достижений российской армии являются два учреждения. Во-первых, это управление физической подготовки и спорта Министерства обороны России, которое отвечает за спортивную подготовку российской армии, а также организует физическую подготовку граждан дошкольного и школьного возраста по поручению Министерства обороны. Во-вторых, это Центральный спортивный клуб Армии под руководством управления физической подготовки и спорта Министерства обороны России (ЦСКА). ЦСКА является ведущим спортивным клубом России. В состав ЦСКА входят 7 региональных филиалов в Хабаровске, Смоленске, Санкт-Петербурге, Геленджике, Самаре, Ростове-на-Дону и Севастополе, а также 19 спортивных центров, 37 детских спортивных школ и отделений. В общей сложности в армейском Клубе под руководством 549 тренеров-преподавателей занимаются более 10 000 спортсменов.

Для поиска талантливой молодежи Центральный спортивный клуб Армии совместно с региональными органами власти осуществляет постоянную целенаправленную работу по открытию детско-юношеских спортивных школ и отделений под эгидой ЦСКА по всей территории России. На сегодняшний день ЦСКА культивирует 72 вида спорта, среди них 46 олимпийских, 19 неолимпийских и 7 военно-прикладных, осуществляя спортивную подготовку на 171 спортивном объекте практически на всей территории России. С момента основания ЦСКА в 1923 году армейскую спортивную школу прошли более 400 тысяч спортсменов. На Олимпийских играх российские спортсмены завоевали для страны большое количество медалей.

Согласно сведениям бразильских СМИ, тот факт, что их военные спортсмены в этих играх завоевали медали, не говорит о прямой связи между подготовкой армии и спортивными достижениями. Более того, был проведен дополнительный анализ мер, принятых для поддержания статуса спортивной державы в целом по стране и в обществе Бразилии. Согласно бразильскому "Народному вестнику", большинство бразильских спортсменов получают выгоду от программы "Bolsa Atleta" (стипендия для спортсменов). По словам министра социального и аграрного развития Бразилии Осмара Тэрры, инвестиции федерального правительства в спорт являются важным фактором социального развития и прогресса, "мы надеемся, что Бразилия сохранит свои позиции в качестве спортивной державы".

Как известно, с 2005 года Бразилия продвигает крупнейшую в мире программу финансирования спортсменов - "Bolsa Atleta", которая приносит пользу спортсменам высокого уровня, достигшим хороших результатов в Бразилии и международных соревнованиях. В зависимости от уровня спортсменов предоставляются гранты в размере от 370 до 15000 бразильских реалов в месяц.

Ли Сяосяо, Сюй Юньфэн, Лю Ян