Оригинал взят у коллеги dambiev в Новый нигерийский бронированный автомобиль Ezugwu класса MRAP

Нигерийская государственная оборонная корпорация Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON) представила свою новую разработку - бронированный автомобиль Ezugwu класса MRAP.

Как сообщается минозащищенный бронеавтомобиль способен выдерживать взрыв как минимум 12 кг взрывчатого вещества под колесами и 6,75 кг под днищем бронекорпуса.

MRAP Ezugwu оснащается дизельным двигателем мощностью 615 л.с, тепловизорами и системой камер кругового обзора. Нигерийская армия планирует закупить 130 бронеавтомобилей данного типа.