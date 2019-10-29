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29.10.2019
bmpd.livejournal.com

Новый нигерийский бронированный автомобиль Ezugwu класса MRAP

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Новый нигерийский бронированный автомобиль Ezugwu класса MRAP

Нигерийская государственная оборонная корпорация Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON) представила свою новую разработку - бронированный автомобиль Ezugwu класса MRAP.

Как сообщается минозащищенный бронеавтомобиль способен выдерживать взрыв как минимум 12 кг взрывчатого вещества под колесами и 6,75 кг под днищем бронекорпуса.

MRAP Ezugwu оснащается дизельным двигателем мощностью 615 л.с, тепловизорами и системой камер кругового обзора. Нигерийская армия планирует закупить 130 бронеавтомобилей данного типа.

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Страны
Нигерия
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