Военные Швеции, Дании и Норвегии выполнят наблюдательный полет над Россией

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Совместная миссия Швеции, Дании и Норвегии в период с 28 октября по 1 ноября выполнит наблюдательный полет над территорией России, а специалисты из РФ - над территорией Латвии. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Латвии", - отметил Рыжков. По его словам, полет будет выполняться в период со 28 октября по 1 ноября с аэродрома открытого неба Рига. В тот же период "в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Швеции, Дании и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка", - говорится в публикации.

Отмечается, что наблюдательные полеты по договору совершаются для содействия большей открытости и прозрачности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств.

Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.